Il progetto “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca si espande ulteriormente, accogliendo anche il Capitano Ultimo tra le sue fila. Durante una conferenza stampa tenutasi alla Camera, il sindaco di Taormina ha annunciato le nuove adesioni al “Fronte delle Libertà”, sottolineando l’importanza di farlo “volare alto”, vista la sua diffusione in quasi tutte le regioni italiane. Tra i nuovi aderenti figurano il Capitano Ultimo, il cui contributo è stato silenzioso a causa di un recente intervento alle corde vocali, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi con il movimento ‘Civici in movimento’, Vito Comencini con ‘Popolo veneto’ e Davide Bionaz del Rassemblement Valdotan.

De Luca si è detto soddisfatto per il progresso del suo progetto federalista, anticipando possibili nuove sorprese durante la prossima conferenza stampa convocata per il 4 aprile. Ha anche fatto riferimento al tentativo di ostacolare il suo movimento politico attraverso una norma sulla raccolta delle firme, sottolineando che il ritiro della stessa non è stato un atto di clemenza, ma una decisione dettata dal rispetto dei principi costituzionali della rappresentanza.

L’adesione al suo progetto da parte di ex esponenti della Lega non è stata casuale, ha ammesso De Luca, sottolineando il suo lungo interesse per la vera Lega, distante da quella di Matteo Verdini. Ha raccontato di aver discusso di questa sua affinità con la Lega anche durante un incontro con Roberto Bossi. Concentrandosi sulla lotta alla mafia, De Luca ha sottolineato l’importanza del Capitano Ultimo come simbolo di questa battaglia che il suo movimento politico intende portare avanti. Ha annunciato prossimi eventi, tra cui quello del 5 maggio, indicando l’obiettivo ambizioso di passare dai mille partecipanti di tale data a un milione entro l’8-9 giugno, ispirandosi ai mille del Risorgimento italiano.