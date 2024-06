Elezioni europee. ecco gli exit poll a cura della Rai nella colonna di sinistra. Accanto, per i primi 5 partiti, le percentuali di voti conseguite alle elezioni europee del 2019 e alle elezioni politiche del 2022. Non ci sono drammati cambiamenti come in Francia, se non l’ulteriore declino dei grillini.

Affluenza 76.74% Europee ’19 Politiche ’22