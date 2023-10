“Per isolare Hamas bisogna partire dal fatto che è nemica della causa palestinese e lo è perché non le interessa raggiungere la pace e la convivenza tra Stati.

Perciò il diritto alla difesa di Israele va intesa nel pieno solco del diritto internazionale, altrimenti Israele rischierebbe di fare un favore ad Hamas.

Elly Schlein: “Hamas nemica della causa palestinese”

Quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per riaffermare le ragioni del diritto internazionale e del diritto umanitario e per riuscire a risolvere una questione annosa. Lo sforzo va fatto per evitare l’allargamento del conflitto che è esattamente ciò che Hamas vuole”. Così la leader del Pd, Elly Schlein, alla festa del Foglio in corso a Palazzo Vecchio a Firenze.

“Difendiamo l’idea di due popoli due stati”

“La preoccupazione del Pd è fortissima su quello che accade in Medio Oriente. Abbiamo subito preso una posizione di netta condanna degli attacchi terroristici di Hamas, con la scelta di colpire gli obiettivi civili.

Questa ha fatto vedere la vera natura di Hamas che ha caratteri terroristici. Abbiamo chiesto alla comunità internazionale di fermare gli attacchi e di ricostruire quel filo, che si era spezzato o forse affievolito, per un processo di pace”.

“Non possiamo accettare quella violenza – ha aggiunto -. Dobbiamo essere uniti e compatti nel contrastarla. Nel dibattito parlamentare ci siamo impegnati dicendo che serve uno sforzo per isolare Hamas anche da parte del popolo palestinese e dei paesi arabi.

Denunciamo i rischi di un catastrofe umanitaria a Gaza, che rafforzerebbe il disegno di Hamas. Noi difendiamo l’idea di due popoli e due stati in convivenza pacifica, e la colpa di Hamas non può ricadere sui civili palestinesi”.