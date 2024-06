Europee 2024, Fratelli d’Italia cresce ancora e arriva al 28,8%. Bene anche il Pd targato Schlein che è al 24% superando abbondantemente la “soglia psicologica” del 20%. Stando a 60404 sezioni scrutinate su 61650, va male il Movimento 5 Stelle che crolla arrivando al 9,9%, tallonato da Forza Italia che va al 9,7%. La Lega si ferma al 9% e non monetizza in termini di consenso l’effetto Vannacci che comunque viene eletto. Ottimo risultato per Alleanza Verdi e Sinistra che arriva al 6,6% mandando Ilaria Salis a Strasburgo. Non ce l’hanno fatta invece le liste Stati Uniti d’Europa che si ferma al 3,7% ed anche Azione di Calenda che arriva al 3.3%.

Un dato su tutti è il nuovo record storico dell’astensionismo, con solo il 49,67% degli aventi diritto – meno di un italiano su due – che si è recato alle urne (alle ultime europee nel 2019 erano stati il 54,5%, in calo rispetto alla tornata del 2014 quando la percentuale era stata del 57,22%).

Esulta Giorgia Meloni: “Italia con il Governo più forte di tutti”

Questi i commenti dei politici. Esulta ovviamente Giorgia Meloni, unico caso in Europa di una premier in carica a vincere la competizione. Sul palco del comitato elettorale, la premier esulta: “Nel caso nostro ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci”. “Il sistema sta diventando di nuovo bipolare, è una buona notizia, ci sono visioni che si contrappongono e su cui si chiede ai cittadini da che parte stanno. Oggi ci hanno detto che stanno dalla nostra parte”. E ancora: “Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. Dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile” il voto ci ha detto “non speriamo che voi siate ma voi siete”.

Non appena arrivati i primi risultati, la premier aveva affermato: “L’Italia si presenta al G7 e in Europa con il governo più forte di tutti”. “Un voto, questo, più bello di quello del 2022” aveva sottolineato, aggiungendo che “dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile” il voto ci ha detto “non speriamo che voi siate ma voi siete”.

Sull’altro fronte Elly Schlein viene accolta al Nazareno tra gli applausi: “E’ un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche”. Il Pd vede accorciarsi “le distanze rispetto a FdI” e sente forte la responsabilità “di costruire l’alternativa” continuando “a essere testardamente unitari” per “costruire l’alternativa” anche alla luce del fatto che “la somma delle forze di opposizione supera quella della maggioranza”. Sul voto europeo in genere, per Schlein “il Pse tiene. Non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo socialista e democratico, vedremo se saremo la prima o la seconda delegazione”.

Tutt’altro umore – invece – si respira al quartier generale dei 5 stelle che con Giuseppe Conte annunciano “una riflessione interna” prendendo “atto del risultato, sicuramente molto deludente”. “Potevamo fare meglio” è la sua amara constatazione davanti ad una “valutazione dei cittadini insindacabile”.

Gioisce invece Antonio Tajani: “Ci davano per morti invece siamo vivi e vegeti”. Per Tajani è “un risultato straordinario, Forza Italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni” dice il leader azzurro che immediatamente aggiunge che “da stasera, il centrodestra e il Ppe sono più forti” allontanando così possibili nubi sulla maggioranza.

Clima cupo, invece, in via Bellerio, sede della Lega a Milano dove Matteo Salvini prima non nasconde l’amarezza per il sorpasso azzurro e per il “tradimento” di Umberto Bossi alle urne che ha dichiarato di aver votato proprio per Forza Italia. “Ringrazio chi non ha mai tradito, non mi piacciono quelli che scappano e cambiano bandiera a seconda delle convenienze – dice Salvini -. La Lega è nata 40 anni fa e ci sarà fra 40 anni”. Poi vede il bicchiere mezzo pieno: “Da un anno tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci”, dice chiedendo di fare il confronto con le politiche e “con uno zero virgola in più la soddisfazione c’è”.