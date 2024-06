“Sebbene con pesi diversificati, le riforme del governo Meloni – dentro una chiara spartizione: a Fratelli d’Italia, il premierato; alla Lega, l’autonomia differenziata; a Forza Italia, la separazione delle carriere – sembrano accomunate da un filo rosso opposto e contrario: quello di voler ridurre la partecipazione dei cittadini, e dunque, conseguentemente, di svilire gli spazi di attività del Parlamento”,

E’ uno dei passaggi più significativi dell’editoriale del costituzionalista Francesco Clementi che appare sul numero di Famiglia Cristiana in edicola da oggi. Clementi passa poi ad analizzare le tre riforme, spiegando perché rischiano di rafforzare il potere esecutivo a discapito del Parlamento e del coinvolgimento dei cittadini.

“Il premierato annichilisce la forza della legittimazione diretta del premier perché tradisce il voto degli elettori sin da subito, in quanto questi può essere, senza grandi patemi, disarcionato dalla sua stessa maggioranza… Del pari riguardo alla proposta di autonomia legislativa differenziata”.

“Si indebolisce e si parcellizza la partecipazione, e perciò la si essicca”

“Se infatti sembra promuovere, ampliando fino a 23 materie quelle che possono essere trasferite alle regioni, un maggiore radicamento territoriale e dunque una più intensa partecipazione dei cittadini alla vita politica regionale – secondo la logica più tutela regionale dei diritti, più partecipazione – nei fatti, invece, ne riduce gli spazi. Infatti non soltanto la diversificazione regionale è senza finanziamenti ma esclude il Parlamento a vantaggio del Governo in quanto solo quest’ultimo tratterà con le regioni”, prosegue.

Dunque, “si indebolisce e si parcellizza la partecipazione, e perciò la si essicca. E poi c’è la separazione delle carriere dei magistrati che, al di là delle tecnicalità, ancora non è chiaro come potrebbe evitare di minare l’indipendenza del potere giudiziario, e con esso quindi la separazione dei poteri. Che è il cuore, evidentemente, di ogni democrazia rappresentativa”.

Il giudizio finale espresso da Clementi nell’editoriale di Famiglia Cristiana quindi è netto. “Insomma, tre riforme schizofreniche che allontanano la partecipazione. Ma che – paradosso finale – si vuole far passare sin da ora, a maggioranza, per via referendaria, fuori da un chiaro confronto in Parlamento, posto che sono già stati costituiti i comitati referendari, nonostante, riguardo al premierato ad esempio, manchino ancora i tre passaggi in Parlamento previsti dalla Costituzione. Una vera follia”.