Il generale Roberto Vannacci, ospite del programma Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”, ha rivelato alcuni dettagli intimi della sua vita amorosa e politica. Riguardo alle relazioni interrazziali, ha dichiarato di aver avuto una breve storia molti anni fa con una ragazza di colore, sottolineando che non ha pregiudizi verso le persone di etnie diverse. Ha ammesso di aver concluso la relazione per motivi personali, definendosi “abbastanza pesante”. In risposta a domande sulla sua sessualità, Vannacci ha condiviso un’esperienza in cui è stato corteggiato da un uomo. Ha raccontato di aver ricevuto delle avances, ma ha chiarito di non essere stato mai corteggiato direttamente. Tuttavia, ha confessato di aver avuto un’esperienza a Torino, quando aveva 19 anni, dove ha cercato di corteggiare una donna di nome Valentina, per poi scoprire che era un trans.

Sul fronte politico, Vannacci ha discusso della possibilità di candidarsi alle elezioni europee, ma ha sottolineato di non aver ancora preso una decisione definitiva. Ha affermato di essere “padrone della sua vita” e che quando prenderà una decisione, la comunicherà immediatamente. Sulle eventuali alleanze politiche, ha dichiarato di non aver ricevuto proposte dal centrosinistra e ha lasciato intendere che eventuali candidature sarebbero valutate in base a considerazioni personali e di affinità politiche.