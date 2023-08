Joe Formaggio è un consigliere regionale del Veneto di Fratelli d’Italia. Non nuovo a frasi d’effetto, durante una diretta televisiva dell’emittente Rete Veneta ha detto: “Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così”.

Joe Formaggio (FdI): “Voglio vedere la maggioranza dei veneti di pelle bianca”

Joe Formaggio, ex sindaco di Albettone in provincia di Vicenza, è “abbonato” alle polemiche per le sue esternazioni. Formaggio è infatti divenuto famoso per aver detto che dormiva “con il fucile sotto il cuscino” – dichiarando recentemente di essere sempre dalla parte della lobby delle armi. Anni fa aveva proposto di tassare i gay per aiutare le famiglie tradizionali.

In questa occasione stava partecipando alla trasmissione Focus. Durante uno scambio acceso con un esponente del Pd sul tema dei migranti se n’è uscito con la frase che ha fatto sobbalzare lo studio.

“Ero l’unico uomo bianco”

E mentre gli altri partecipanti al talk lo rimproveravano, l’esponente di Fratellli d’Italia ha tirato dritto: “Oggi sono andato in viale Milano a Vicenza, ero l’unico bianco. Non mi piaceva e non piace nemmeno alla maggioranza delle persone. Non possiamo fare diventare l’Italia la seconda Africa, non voglio vedere il Veneto con la maggioranza di cittadini di colore scuro”.