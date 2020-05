Fase 2, Jole Santelli: “Con 40° all’ombra chi non avrà 37 di febbre?” (Foto Ansa)

ROMA – “Con 40 gradi all’ombra chi non avrà 37 gradi di temperatura corporea?”. Ne è convinta la governatrice della Calabria Jole Santelli che a SkyTg24 commenta così le nuove misure per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus.

A preoccupare in particolar modo la governatrice della Calabria è la richiesta di misurare la febbre all’ingresso degli stabilimenti balneari.

“Ma possiamo misurare la febbre a 40 gradi all’ombra? – si domanda Santelli – Di cosa stiamo parlando? Questo è un esempio di quando si calano alcune cose astratte poi nella realtà concreta e sembrano una barzelletta”.

“Anche scienziati e medici – ha aggiunto Santelli – sembra stiano aumentando la confusione che c’è in atto”.

Per la governatrice le linee guida dell’Inail “erano sostanzialmente inapplicabili”. “Come Regioni – spiega – le abbiamo contestate, con quelle non avrebbe riaperto nulla in Italia”.

“Ci siamo rimessi a lavorare e abbiamo definito un testo, adottato dalla Conferenza delle Regioni, che metteva delle linee guida comuni, anche per omogeneizzare il territorio, ed è stato un grande risultato”, prosegue.

“Ora pretendiamo che quel testo venga allegato al Dpcm e non ci siano contrasti interpretativi tra le linee guida dell’Inail prese dal Governo e le linee guida della Regione”.

“Stamattina – precisa Santelli – il presidente Bonaccini ha chiesto formalmente al Governo che le linee guida dettate dalla Conferenza delle Regioni facciano parte sia delle premesse che degli allegati del Dpcm”.

“Dopo tre giorni di trattativa, dove si è detto tutto il contrario di tutto, faccio uno sforzo di ottimismo e di fiducia e mi aspetto che il Governo si renda conto che non può andare contro tutte le Regioni italiane all’unanimità, unanimità che deve avere una valenza politica forte soprattutto nel Governo”. (Fonte: Agenda – SkyTg24).