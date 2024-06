L’assessora di Fdi: “Matrimoni misti favoriscono il terrorismo. E’ colpa nostra, ci stiamo scristianizzando”

Blitz dice

Sbarco in Normandia? Non è solo un rito ormai stanco quello che si celebra ogni dieci anni sulle spiagge normanne. Ricordare il D-Day nasconde un filo rosso in cui s’intrecciano memoria e problemi contemporanei. Vetrina dell’Occidente euro-atlantico, le celebrazioni del 6 giugno 1944 hanno significati diversi a seconda dei decenni e la loro storia è […]