ROMA – “Le piazze si rispettano tutte, soprattutto quando sono pacifiche. Spero che Salvini abbia chiesto a Le Pen e Orban e ai leader sovranisti di prendersi i migranti, perché fanno i sovranisti con le frontiere dell’Italia”.

Luigi Di Maio, in diretta Facebook da Capri, punge Matteo Salvini che oggi, sabato 18 maggio, si è radunato a Milano con i leader sovranisti europei.

“Questa politica che abbiamo adottato – continua Di Maio – è figlia dell’egoismo di paesi europei come quelli sovranisti”.

“Quando si parla di ultradestra a livello Europeo – aveva già detto Di Maio in mattinata – bisogna essere giustamente preoccupati per una deriva ideologica di cui non sentivamo proprio la mancanza in Italia, queste ultradestre europee sono quelle che hanno chiesto all’Italia l’austerity, obbligando l’Italia a diventare il campo profughi. Quindi è una questione molto pratica quella delle ultradestre, non vogliono bene all’Italia e se è così non ne abbiamo bisogno”. Fonte: Facebook.