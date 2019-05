ROMA – A partire dalle ore 15, Matteo Salvini parlerà a piazza Duomo, a Milano, insieme a Marine Le Pen. A detta degli organizzatori, all’evento “sovranista” sono attese almeno 100mila persone.

In città però, dalla giornata di ieri si sta intanto svolgendo un “corteo” parallelo: quello degli striscioni esposti nelle finestre”. Striscioni che hanno però portato ad una denuncia: la Digos ha infatti chiesto la rimozione di uno striscione esposto in una abitazione in zona San Siro su cui c’era scritto “Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri”. La donna si è rifiutata e per questo è stata denunciata per diffamazione.

“Salvini odia, Milano ama”, “Solo ponti niente muri”, “I nostri balconi più alti dei tuoi muri”, “Meno Lega, più legami”, “dissenso e libertà e io rimango qua”: sono solo alcuni degli striscioni apparsi nelle ultime ore in città, dove da giorni, su invito dei Sentinelli, l’associazione antifascista che già a marzo aveva organizzato la manifestazione People-Prima le persone alla quale avevano partecipato più di 200mila persone, sono partite le “balconiadi” in vista del comizio del leader della Lega.

Già dalla giornata di ieri, venerdì 17 maggio, in zona San Siro c’è chi ha appeso un lenzuolo con una scritta in dialetto che tradotto dice “Tutti gli uomini nascono liberi, tutti uguali per dignità e diritti”. Alcune scritte si ripetono da un capo all’altro della città: “Senza confini mai con Salvini” unisce la Barona e Bande Nere, “Bella ciao” va da porta Venezia alla stazione centrale. Qualcuno, in via della Signora, ha decorato l’intera facciata del proprio palazzo con vari striscioni che uniti formano la scritta “Prima le persone”, mentre a NoLo è spuntato un ironico “Preferisco Roger Waters”, seguito da un “Ridateci gli alpini, tenetevi Salvini”.

E le “balconiadi” hanno varcato anche i confini nazionali, con striscioni a Barcellona come “vieni fino a Spagna per toglierlo?”, in Germania (“da Brembate a Berlino rimani solo un burino”) e a Parigi (“me li mandi anche a Parigi i pompieri?”). Lenzuoli anche da parte di associazioni come Manitese, che sulla sua sede ha affisso la scritta “Voi chiudete i porti noi apriamo le menti’, e persino citazioni bibliche “Gesù ha detto: ama il tuo prossimo”.

Per partecipare alle balconiadi in rete – dove le foto sono accompagnate dall’hashtag #Salvinitoglianche questi’ – c’è anche un vademecum per “dare il benvenuto a Salvini” a suon di lenzuoli appesi alle finestre.

Prosegue poi la caccia al tesoro ‘dove sono i 49?’, lanciata da sigle come Arci, Mediterranea, Insieme senza muri: in giro per la città sono stati appesi 49 striscioni, numerati da 1 a 49. La sfida è trovarli tutti prima di domenica. In palio “la splendida occasione di vincere un Pupazzo di Zorro” come quello che – scrive Chiara Giannini nel libro intervista “Io sono Matteo Salvini” – fu rubato al vicepremier all’asilo.

Intanto su Twitter in cima alle tendenze c’è l’hashtag #Salvinipuoimollare, lanciato in contrapposizione a #Salvininonmollare, che accompagna l’invito a partecipare alla ‘manifestazione sovranista’ di domani. E la vicenda striscioni inizia ad avere anche un risvolto giudiziario: la Procura di Salerno, infatti, ha aperto un fascicolo per una scritta anti-Salvini esposta su un balcone lo scorso 7 maggio quando il ministro dell’Interno ha fatto tappa in Campania per un tour elettorale della Lega. Un atto dovuto da parte dei magistrati che hanno dato seguito alla denuncia della Digos che sta indagando per turbativa elettorale.

“Salvini amico dei mafiosi”: indagata a Milano per diffamazione

E Una donna è stata denunciata per diffamazione a Milano, per aver aver esposto fuori dalla finestra di casa lo striscione con la frase ‘Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri’. La donna è residente in zona San Siro: il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, il responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda.

Tre giorni fa, infatti, 8 agenti avevano chiesto alla donna di togliere lo striscione, ma lei si era rifiutata di farlo, ritenendo che fosse un suo diritto esporre il suo pensiero.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhangiev, Ansa