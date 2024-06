Macron (Venezia): consigliera Pd insultata dalla maggioranza per aver detto che la Costituzione “è antifascista”

Una consigliera del Pd è stata insultata durante un‘assemblea comunale a Marcon (provincia di Venezia, 17mila abitanti) per aver ricordato che “la Costituzione italiana è antifascista”. Mentre Margherita Lachin – questo il suo nome – stava per proseguire la frase, la maggioranza ha iniziato a rumoreggiare, e dal banco di FdI è partito un ‘vaffa..’, pronunciato dal capogruppo Stefano Franceschetto. Quest’ultimo è stato ripreso dal presidente del consiglio municipale, Thomas De Rossi, che subito dopo, però, ha aggiunto la sua valutazione sulle parole dell’esponente Dem: “l’antifascismo c’entra abbastanza poco, la invito a continuare con i dovuti modi” ha affermato. Di fronte all’incredulità della consigliera Pd, De Rossi ha aggiunto: “Chiarisca la sua posizione perché sennò le tolgo la parola. Ha dato del fascista a…?”. “Io non ho dato del fascista a nessuno”, chiarisce Lachin. “Lei mi riprende perché ho detto ‘costituzione antifascista’ e non dice nulla a chi mi ha offeso con una parolaccia?” (per il video clicca qui).