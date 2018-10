ROMA – L’ex presidente della Regione Puglia ed ex numero uno di Sinistra, ecologia e libertà Nichi Vendola è stato ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma dopo un malore. I medici gli hanno diagnosticato un infarto. E’ accaduto lunedì 15 ottobre, ma la notizia è stata diffusa solo oggi.

A Vendola, sottoposto a intervento chirurgico, è stato applicato uno stent. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute del paziente che non è in pericolo di vita.

Nichi Vendola, 60 anni, fondatore di Sinistra, Ecologia e Libertà e governatore della Regione Puglia dal 2005 al 2015, è ancora ricoverato in terapia intensiva al Gemelli ma non sarebbe in pericolo di vita.