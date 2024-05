Papa Francesco: ”Gli anticoncezionali sono come le armi, impediscono la vita”

La natalità resta uno dei problemi centrali per l’Italia e l’Europa, con le culle vuote e meno speranza per il futuro. Papa Francesco, intervenendo agli Stati generali della natalità, ha chiesto ai governi “un impegno maggiore” e “politiche coraggiose” per fare in modo che le giovani coppie, oggi assillate dalla precarietà e dalle difficoltà di affittare o comprare una casa, non rinuncino ad avere dei figli. Per esempio occorre “porre una madre nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli”.

Ma Papa Francesco, senza tanti giri di parole, poi punta il dito anche contro gli anticoncezionali: “C’è un dato che mi ha detto uno studioso di demografia. In questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncezionali. Le une distruggono la vita, gli altri impediscono la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito. Che futuro ci attende? È brutto”.