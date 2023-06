Pierluigi Bersani in tv supera nettamente Elly Schlein

Pierluigi Bersani batte ancora tutti a sinistra. A diMartedi, l’ex presidente della regione Emilia-Romagna ed ex ministro, durante la sua ospitata ha registrato una media di share del 9 per cento. La neosegretaria del Pd Elly Schlein era tra gli ospiti a Cartabianca. La sua intervista ha registrato il 5,2%.

Pierluigi Bersani supera la Schlein a DiMartedì

Il picco con Bersani è stato raggiunto alle 22 con il 9% di share e 1,7 milioni di spettatori. Cartabianca, alla stessa ora manda in onda Corona (8,8 share e 1,650 milioni di spettatori). Poi arriva la Schlein e la trasmissione Rai perde in 3 minuti 3 punti di share e 650 mila spettatori.

Gradimento della Schlein in calo? L’unica cosa certa è che Bersani piace ancora

Cosa significano questi dati? La neosegretaria del Pd non convince? Presto per dirlo. L’unica cosa certa è che Bersani piace ancora. Se poi il gradimento o meno si tramuti in voti guadagnati o persi nessuno può dirlo.

Bersani, al tempo delle primarie aveva comunque dichiarato di voler votare Elly Schlein. A La7, l’ex segretario del Pd disse: “Elly Schlein? Ha degli elementi di innovazione significativi ma anche lei dovrà dire più chiaramente quello che vuol fare su questi due punti. Noi di Articolo Uno siamo usciti – o meglio, siamo stati cacciati – ma non siamo mai andati via, abbiamo sempre dato una mano. Io sarei prontissimo a iscrivermi al nuovo Pd, dopo questa fase costituente e l’elezione di un segretario che compia però questi passi, perchè andare avanti significa allargare”.