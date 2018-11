ROMA – Il reddito di cittadinanza si farà o no? Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti appare scettico. “Ha complicazioni attuative non indifferenti”, ha detto, sottolineando che avrà un senso solo se riuscirà a produrre posti di lavoro. Un dubbio che non è piaciuto al premier Giuseppe Conte, che ha ribadito: “Il reddito di cittadinanza si farà, ma non parlo delle coperture per ora”.

A scatenare nuovi dubbi sul reddito di cittadinanza e sulla sua copertura è proprio il leghista Giorgetti, che ha dichiarato con Bruno Vespa: “Il reddito di cittadinanza? Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso”.

A rimetterlo in riga ci ha pensato il premier Conte: “Questa riforma partirà l’anno prossimo. Siamo ben consapevoli tutti che va fatta con molta attenzione: è la ragione per cui non è stata inserita adesso, teniamo farla bene e con tutti i dettagli”.

Il premier ha poi aggiunto: “Non entro nel merito delle cifre a copertura del reddito di cittadinanza, c’è la libertà di stampa: quello che conta è quello che scrive il governo. Le cifre le facciamo noi, avendo contezza dei dati Istat decidendo noi la platea: le altre non contano. Ci sono le risorse per finanziare il reddito che vogliamo sia per finanziare le riforma della legge Fornero”.