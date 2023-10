Sanità, nuovo fronte di polemica politica, guerra di cifre, il Gimbe attacca: Meloni incolpa la eredità raccolta.

Maggioranza e opposizione duellano a distanza sui numeri della Nadef, la Nota di aggiornamento al DEF (documento di Economia e Finanza ) che il governo ha presentato alle Camere per ricalibrare le previsioni economiche e finanziarie.

E ad agitare ancor più le parti ci sono i numeri del Gimbe, la fondazione (indipendente, senza fini di lucro) che monitora il servizio sanitario pubblico affinché sia “equo e universalistico”. Il Gimbe va giù duro e certifica nel suo Rapporto annuale che i fondi messi a disposizione sono insufficienti.

E graffia il governo Meloni con due dati : il Pil ha una crescita media annua del 3,5% mentre la spesa è aumentata solo dell’1%. In termini assoluti la spesa scende nel 2024 a quota 132,9 miliardi (dunque con una riduzione dell’1,3% rispetto all’anno precedente) per poi risalire nel 2025 a 136,7 miliardi e 138,9 nel 2026.

Dice Nino Cartabellotta, medico e presidente della fondazione Gimbe: ”È del tutto evidente che i 4 miliardi in più nel triennio 2024-2026 non saranno sufficienti neanche a coprire l’aumento dei prezzi, sia per l’erosione dovuta alla inflazione sia perché l’indice del settore sanitario è superiore a quello dei generi di consumo.Con queste cifre il margine per nuovi investimenti si riduce al lumicino confermando che la sanità resta la Cenerentola dell’agenda politica”.

MELONI: MARGINI LIMITATI A CAUSA DELLA EREDITÀ RACCOLTA

La premier Giorgia Meloni non ci sta alle unghiate del Gimbe secondo cui il sistema sanitario è “ sull’orlo del baratro” perché nasconde un netto ridimensionamento delle risorse.

La Meloni è di avviso contrario. E lo ha spiegato davanti ai governatori riuniti a Torino. Ha detto che per costruire “un sistema sanitario efficiente ed efficace sarebbe miope perseguire questo obiettivo esclusivamente pensando all’aumento o meno delle risorse. Dobbiamo avere un approccio più profondo per vedere come le risorse vengono spese”.

Nel frattempo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato lo stop ai medici gettonisti entro l’anno, la lotta alle liste di attesa anche attraverso una nuova organizzazione dei centri unici di prenotazione. E più risorse da destinare al personale anche con il taglio delle tasse su tredicesime e straordinari dei camici bianchi.

Giorgia Meloni ha già messo le mani avanti: ”I margini di manovra sono limitati anche a causa di una eredità che si raccoglie. Il governo sta lavorando per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini”. È il caso di ricordare che i governi Renzi, Gentiloni e Conte hanno complessivamente decurtato la spesa pubblica per la Sanità di circa 40 miliardi.

I NUMERI

Due in particolare: 41 miliardi spesi dalle famiglie per le cure private ; una media di oltre 1.700 euro per nucleo famigliare. Secondo numero: 4 i miliardi di aumento nel prossimo triennio. Poco, troppo poco. L’Italia destina alla sanità meno della media dei Paesi europei( 7,1%), di molto inferiore alla cifra di Germania, Francia, Olanda.

