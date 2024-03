C’è una regione italiana dove è difficile trovare casa in generale, ma se chi cerca è musulmano, può essere quasi impossibile. E’ il Trentino-Alto Adige. A descrivere il quadro della situazione è un articolo pubblicato sul sito Il Dolomiti, che ha raccolto la testimonianza dell’Imam di Trento, Aboulkheir Breigheche. Il capo religioso parla della situazione che molti fedeli di religione islamica stanno incontrando nella ricerca di una casa, pur avendo tutti i requisiti richiesti.

“Dobbiamo ricordarci che l’Italia è al secondo posto in Europa per quanto riguarda l’islamofobia. In Trentino devo dire che questo tema non è evidente ma c’è comunque un clima generale non bello nei confronti del diverso, dello straniero, peggio se è musulmano”, spiega l’imam.

“Ci continuano arrivare segnalazioni – spiega a il Dolomiti – di persone, di famiglie, che hanno un estremo bisogno di una casa ma che nonostante abbiano tutti i requisiti pronti, come per esempio un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non riescono a trovare qualcuno che gli affitti un appartamento”. Aggiunge Breigheche che “questa situazione accade anche e soprattutto alle donne per l’abbigliamento tipico che le identifica“.