Ultimo sondaggio di gennaio sul gradimento dei leader. In sintesi: Meloni sempre al comando ma cala la fiducia nel Governo; cresce Tajani, cala Salvini. E nel Centrosinistra Conte precede Schlein, scende il trio Bonino-Calenda-Bonelli. Chiude la classifica Matteo Renzi. Posizioni emerse dall’Istituto di ricerca Dire-Tecnè, che ha fatto le interviste il 25-26 gennaio. Tutto chiaro? Calma.

NUMERI DA INTERPRETARE- Fratelli d’Italia è il primo partito nelle preferenze degli italiani (28,8%) e Giorgia Meloni (44,3%)la leader più apprezzata. E fin qui nessuna sorpresa. Eppero’ il governo non ha lo stesso placet, è in leggera flessione dall’inizio dell’anno, strappa il 41,1% dei consensi ma il 52,1% non ha fiducia in questo esecutivo. E con l’avvicinarsi delle competizioni regionali, e soprattutto delle Europee di giugno, l’atmosfera attorno a questi dati si va infiammando. Supponiamo che dopo il 9 giugno la Meloni sia ancora saldamente in sella, per Salvini e la Lega- oggi ferma all’8,4% e superata da Forza Italia che ha raggiunto il 9,8% – che ne sarà? Due piccole sorprese: crescono Pd (+0,2) e M5S (+0,1). I dem al secondo posto (19,2%) e i Cinquestelle al terzo (16,1%). Stabili Verdi, Sinistra e +Europa. Scendono le forze di centro: Azione al 3,9%, Italia Viva arretra al 2,8% . Il Centrodestra totalizza il 46,3%.

IL BORSINO DEI LEADER