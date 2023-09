Spot Esselunga diventa caso politico, Giorgia Meloni lo promuove: “Bello e toccante”

Anche la premier Giorgia Meloni si inserisce nella polemica del momento, quella per il nuovo spot dal titolo “La pesca” di Esselunga, dove una bambina di due genitori separati cerca di mediare la rottura tra i due regalando una pesca, appunto, acquistata tra le corsie del supermercato della famiglia Caprotti.

Dopo Pillon anche Giorgia Meloni promuove lo spot Esselunga

Uno spot sicuramente divisivo: sui social, in particolare, gli utenti si dividono, infatti, tra chi polemizza con la scelta di strumentalizzare le emozioni di una bambina e l’approccio piuttosto retrogado sul tema del divorzio e della separazione in generale. E c’è chi, invece, esalta il coraggio di affrontare il divorzio dal punto di vista dei piccoli.

E così anche la politica a voluto metter bocca nella diatriba. Prima della premier ad esprimersi era stato l’ex senatore della Lega Simone Pillon secondo il quale lo spot “mostra la verità, e cioè che i figli, anche in caso di separazione o divorzio, continuano a voler bene sia a mamma che a papà e speranzano che si vogliano bene anche tra di loro. Si chiama affetto parentale – conclude l’ex senatore – e non è antiquato né patriarcale”, aveva detto Pillon. Poi è arrivato, a stretto giro, anche il commento della Meloni: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”.

La nota di Esselunga

Dal suo punto di vista Esselunga chiarisce che la storia non riguarda la famiglia e che l’obiettivo è fissato sulle emozioni che si provano quando si fa la spesa: “Dietro la scelta di ogni prodotto c’è una storia”, afferma il gruppo in una nota, e il soggetto del film non fa che rappresentare “una delle tante storie di persone che entrano in un supermercato”.