Stranezze elettorali, la storia dei due fratelli candidati a sindaco a Diamante (Cosenza)

A Diamante, bellissimo e piccolo comune dell’alto Tirreno in provincia di Cosenza, si sfideranno due fratelli per la poltrona di primo cittadino. I cinquemila abitanti del paesone dovranno scegliere tra Giuseppe Pascale, imprenditore, e il fratello Marcello, medico anestesista. Ma non solo. In corsa, infatti, c’è anche l’avvocato Achille Ordine. Magari sarà lui a sedersi sul trono alla fine. Come si dice, tra i due litiganti…

Tra i fratelli Pascale, comunque, raccontano le cronache locali, c’è sempre stata un po’ di sana rivalità politica. Nell’amministrazione comunale uscente, Giuseppe Pascale era vicesindaco, mentre il fratello Marcello era capogruppo della minoranza. Ora i due sono scesi in campo in prima persona e chissà se a casa, nelle riunioni di famiglia, riusciranno comunque a riderci su sulla loro rivalità in Comune.