Ultimi sondaggi politici. Agi/Youtrend ha diffuso i nuovi dati con la cosiddetta supermedia “natalizia“. Il sondaggio mostra due tendenze opposte: una legata al M5S, che sembra confermare una traiettoria crescente. L’altra sulla Lega che scende sotto la soglia del 9%. Si tratta del dato più basso dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. I dati li fornisce Repubblica.

Ultimi sondaggi politici, Atreju non serve a Fratelli d’Italia per crescere

Secondo Youtrend/Agi, il partito di Giorgia Meloni non è cresciuto malgrado i quattro giorni di Atreju. Dalla scorsa settimana non si muove molto, perdendo in realtà qualcosa: lo -0,1% che porta FdI ad attestarsi al 28,6% inseguito sempre dal Pd che resta stabile al 19,2%.

M5s, dopo l’attacco a Meloni sul Mes recupera lo 0,9% arrivando al 16,5%. La Lega perde lo 0,6% e si ferma all’8,7%. Forza Italia resta al 7,4% perdendo solo lo -0,1).

Gli altri partiti sono pressoché stabili.