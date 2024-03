Valditara: "In aula maggioranza alunni deve essere italiana"

“Se si è d’accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani”. Queste le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Se studieranno in modo potenziato l’italiano laddove già non lo conoscano bene, se nelle scuole si insegni approfonditamente la storia, la letteratura, l’arte, la musica italiana, se i genitori saranno coinvolti pure loro nell’apprendimento della lingua e della cultura italiana e se non vivranno in comunità separate. È in questa direzione che noi intendiamo muoverci”.

Salvini: “Serve un tetto del 20% di alunni stranieri per classe”

Parlando del caso Pioltello, il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha rilanciato la proposta del tetto agli alunni stranieri in aula, già avanzata anni fa dopo il caso di una scuola romana, la Pisacane, dove intere classi erano composte prevalentemente da bimbi immigrati o figli di immigrati. “Se hai tanti bambini che parlano lingue diverse e non parlano l’italiano è un caos. Bisogna controllare la presenza di bambini. Un 20% di bambini stranieri in una classe è anche stimolante ma quando gli italiani sono il 20% dei bambini in classe, come fa una maestra a spiegare?”.

Mattarella risponde alla scuola di Pioltello: “Apprezzo il vostro lavoro”

“Desidero dirle che l’ho molto apprezzata, così come – al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo – apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell’adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo”. Queste le parole di risposta di Mattarella alla lettera della vicepreside dell’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello, Maria Rendani, che a lui si era rivolta invitandolo a visitare la scuola.