Verso le Elezioni Europee, partiti a caccia dei “portatori d’acqua”, ecco i 10 più gettonati. I Partiti, tutti ovviamente, sono alla ricerca dei cosiddetti “acchiappa-voti” per le Europee del 9 giugno. Sono da eleggere 76 eurodeputati, più di un decimo dell’Intero Europarlamento, sede centrale a Strasburgo (Francia). Il piatto è ghiotto.

La ricerca e l’inseguimento ai personaggi da inserire nella lista per le elezioni europee (per il prestigio personale e/o la notorietà di cui godono) sono in pieno fermento. Nomi ne circolano tanti: alcuni sono semplici “pesci pilota”, capaci spesso di depistare o disorientare gli opposti schieramenti; altri invece, quelli veri, tardano a scoprirsi temendo effetti boomerang. Ecco i dieci portatori d’acqua più gettonati del momento. In rigoroso ordine alfabetico.

PAOLO BERIZZI – È un giornalista di Repubblica, noto per occuparsi di neofascismo. Bergamasco, 51 anni, da anni sotto scorta. È nel mirino Pd.

DI MAGGIO DANIELA – È la madre di Giogio, il giovane musicista napoletano ucciso in strada dopo una lite. Mamma Daniela ne ha parlato a Sanremo, ospite di Amadeus, riscuotendo ampi consensi. Piace a Fratelli d’Italia. Lei però dice di non saperne niente.

MARTUSCIELLO FULVO – Napoletano, 55 anni, europarlamentare per Forza Italia dal 2014; eletto l’ultima volta con 89.501 preferenze. Piace a Tajani.

PATRICIELLO ALDO – Molisano, 66 anni, già vicepresidente della regione Molise, è europarlamentare da 4 legislature. Imprenditore, geometra, nato DC, è proprietario di una ventina di aziende. È un acchiappa voti seriale.

SANDRO RUOTOLO – Napoletano, 68 anni, ex Rai ( scuderia Santoro), senatore indipendente sostenuto dal Centrosinistra, è attualmente portavoce di Elly Schlein.

VITTORIO SGARBI – Ora che non è più sottosegretario potrebbe entrare nella lista di Alternativa Popolare, il movimento di ispirazione Cristiano-democratico di cui è coordinatore nazionale Stefano Bandecchi, sindaco di Terni. Si vedrà.

CECILIA STRADA – Milanese, 44 anni, filantropa e saggista, ex presidente della Ong Emergency fondata dal padre Gino nel 1994 oggi si occupa di comunicazione. Piace al Pd.

MARCO TARQUINIO – Giornalista, umbro di Foligno, 65 anni, ex direttore dell’Avvenire, esperto di politica interna e internazionale, già consultore del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali, è da anni impegnato contro la pedofilia, lo sfruttamento sessuale, la difesa delle istituzioni non profit cattoliche e laiche. Piace a tutta la sinistra.

PASQUALE TRICARICO – L’ex presidente dell’INPS (2019-2023) e inventore del Reddito di cittadinanza, ha già annunciato la sua corsa con il M5S. L’economista calabrese di Scala Coeli (provincia di Cosenza), è docente di economia del lavoro all’università Roma Tre. Collabora a La Repubblica.

ROBERTO VANNACCI – Il generale ligure, 55 anni, tre lauree, autore del libro “Il mondo al contrario” (autoprodotto), è divenuto un personaggio molto discusso per i contenuti controversi del suo libro. Divisivi i passaggi su donne, immigrati, africani, omosessuali. La Lega lancerà la sua candidatura a Bari in marzo per aprire la campagna al Sud. La candidatura del generale alle elezioni europee non è però ancora stata ufficializzata. Lo sarà a breve.