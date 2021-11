Vincenzo Spadafora chi è: dove e quando è nato, età, partito politico, coming out

Il ministro Vincenzo Spadafora sarà uno degli ospiti di oggi, venerdì 12 novembre, nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Dove è quando è nato, età, altezza, partito politico e biografia di Vincenzo Spadafora

Nato ad Afragola, Napoli, il 12 marzo del 1974 Vincenzo Spadafora ha quindi 47 anni. Dal 2008 al 2011 Spadafora è stato presidente di Unicef Italia. Nel 2011 viene nominato come primo garante per l’infanzia e l’adolescenza. Nel 2016 entra nello staff di Luigi Di Maio e nel 2018, candidato col Movimento 5 Stelle, diventa deputato vincendo nel collegio uninominale di Casoria.

Sottosegretario alle pari opportunità nel governo Conte I, Spadafora diventa ministro dello Sport nel Conte II.

Il coming out di Vincenzo Spadafora

Qualche giorno fa, ospite nel salotto di Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio, Vincenzo Spadafora ha fatto coming out.

Spadafora era ospite di Fazio per presentare il suo nuovo libro, Senza riserve. Verso la fine dell’intervista, Fazio ha anticipato che il libro contiene diversi riferimenti all’omosessualità di Spadafora, che ha iniziato una risposta molto larga citando sia “quelli che tutti i giorni combattono per i propri diritti e hanno meno possibilità di farlo”, sia le sue maggiori responsabilità in quanto visibile personaggio politico. Spadafora ha raccontato di avere parlato della sua omosessualità “anche per me stesso, perché ho imparato forse molto tardi che è molto importante volersi bene e rispettarsi”.

“Forse da domani sarò solo un po’ più felice – ha detto – perché sarò anche più libero”.