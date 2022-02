Ricordate gli svarioni di Danilo Toninelli? Ebbene l’esponente M5s ci è caduto ancora. Durante la sua ormai consueta rubrica Facebook “Controinformazione“, l’ex ministro alle Infrastrutture e Trasporti dice che l’Ucraina fa parte dell’Unione Europea non sapendo probabilmente che il Paese aggredito militarmente dalla Russia ha presentato solo ora una richiesta formale di adesione che Bruxelles al momento vede come una non priorità.

Toninelli: “L’Ucraina fa parte dell’Unione Europea”

Queste le parole di Toninelli (per il video clicca qui): “L’ espansione della Nato a est c’è stata, è stata enorme. E l’Ucraina, facendo parte dell’Unione europea, capite bene che poteva ambire a entrare nella Nato e rompere l’ultimo stato di confine tra la Russia e i paesi della Nato”.

Bruxelles sta discutendo la questione con Kiev

Bruxelles sta discutendo della questione con Kiev. Toninelli però, con molta probabilità non lo sa e si lancia in fantasiose ricostruzioni geopolitiche su Facebook con tanto di cartina geografica in primo piano.