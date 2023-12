A nome del re Salman bin Abdulaziz, il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha pronunciato il 27 dicembre, il discorso annuale per aprire i lavori del quarto anno dell’ottava sessione del Consiglio della Shura a Riad.

Il principe ha affermato nel suo discorso: “Il Regno ha lavorato per creare un movimento arabo e islamico per fermare l’aggressione contro Gaza”, aggiungendo che lo scorso anno il Regno ha ospitato una serie di importanti vertici che hanno riunito più di 100 paesi. Ha anche aggiunto: “L’approccio coerente dell’Arabia Saudita si basa sul rispetto della sovranità nazionale di tutti i paesi”.

Inoltre, Mohammed bin Salman ha affermato che l’Arabia Saudita sta continuando il suo rinascimento dello sviluppo in conformità con Vision 2030. Ha aggiunto: “L’economia saudita è quella in più rapida crescita all’interno del G20”, sottolineando che il turismo in Arabia Saudita ha raggiunto una crescita storica.

Ha inoltre affermato che la scelta dell’Arabia Saudita per ospitare Expo 2030 conferma la sua posizione a livello globale. Il principe ereditario saudita ha continuato affermando che il Regno è avanzato di oltre il 50% negli indicatori di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il presidente del Consiglio della Shura, lo sceicco dottor Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim Al Sheikh, ha affermato che il discorso reale annuale costituisce anche una road map che il Consiglio della Shura seguirà a ritmo costante. Ciò contribuisce a realizzare le aspirazioni della leadership e le speranze e le aspirazioni dei cittadini.

Al-Sheikh ha sottolineato i continui sforzi compiuti dal Consiglio con tutte le agenzie governative in tutti i campi, a sostegno dello sviluppo e della costruzione. Questo attraverso i suoi studi approfonditi e le discussioni sui rapporti annuali sulle prestazioni delle agenzie governative e sui progetti di sistemi, oltre ad una serie di argomenti che gli vengono riferiti in una pratica consultiva caratterizzata da trasparenza e chiarezza.