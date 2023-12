I ministeri della Difesa di Arabia Saudita e Francia hanno firmato un piano esecutivo per “la cooperazione su capacità, industrie militari e ricerca e sviluppo”. Lo ha affermato il ministro della Difesa saudita.

Il principe Khalid bin Salman ha supervisionato la cerimonia della firma a Parigi, dove è in visita ufficiale in questi giorni, secondo l’agenzia di stampa saudita “SPA”.

Il ministro della Difesa saudita ha affermato di aver esaminato “le relazioni strategiche, la cooperazione in materia di difesa e la visione condivisa per la sicurezza e la stabilità regionale” con Sébastien Lecornu, ministro francese responsabile delle forze armate.

“Abbiamo anche discusso degli ultimi sviluppi regionali e internazionali, nonché di altri argomenti di interesse comune”, ha affermato mercoledì il ministro saudita in un post su X. Il principe Khalid è arrivato nella capitale francese con una delegazione e durante il viaggio incontrerà diversi funzionari di Parigi.