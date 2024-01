Il principe Faisal afferma che l’unico modo perché la regione possa vedere la vera pace e la reale integrazione è “attraverso la pace” e un processo irreversibile verso uno Stato palestinese. Non può esserci normalizzazione dei legami con Israele senza risolvere la questione palestinese. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita all’emittente televisiva statunitense “CNN” in un’intervista.

Alla domanda se non possano esserci legami normali senza un percorso verso uno Stato palestinese credibile e irreversibile, il principe Faisal bin Farhan ha detto: “Questo è l’unico modo in cui otterremo un vantaggio. Quindi sì, perché abbiamo bisogno di stabilità e solo la stabilità arriverà risolvendo la questione palestinese”.

Il principe Faisal ha affermato che l’unico modo perché la regione possa vedere la vera pace e una reale integrazione che offra benefici economici e sociali al Medio Oriente è “attraverso la pace, attraverso un processo credibile e irreversibile verso uno Stato palestinese”. “Siamo pienamente pronti, non solo come Arabia Saudita, ma come paesi arabi, a impegnarci in questo dialogo. Spero che lo siano anche gli israeliani, ma spetta a loro prendere questa decisione”, ha detto il ministro degli Esteri.

Parlando degli attacchi Houthi contro le navi dentro e intorno al Mar Rosso nelle ultime settimane, il ministro ha affermato che il Regno crede nella libertà di navigazione e desidera che le tensioni nella regione si allentino. “Noi ovviamente crediamo molto nella libertà di navigazione. E questo è qualcosa che deve essere protetto. Ma dobbiamo anche proteggere la sicurezza e la stabilità della regione. Quindi siamo molto concentrati nel mitigare il più possibile la situazione”, ha detto alla CNN.

Fermare le morti civili è un altro obiettivo chiave dell’Arabia Saudita, ha affermato il ministro. “Quello a cui stiamo assistendo è che gli israeliani stanno schiacciando Gaza, la popolazione civile di Gaza. Tutto ciò è del tutto inutile, del tutto inaccettabile e deve finire”, ha affermato. Il ministero della Sanità locale di Gaza afferma che più di 25.000 palestinesi sono stati uccisi e più di 62.000 feriti nell’assalto israeliano alla regione dopo l’attacco del 7 ottobre contro Israele da parte di Hamas.