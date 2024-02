C’è la guerra? Pazienza. Putin intanto si diverte a regalare una limousine a Kim

Poco importa se c’è la guerra e se Russia e Ucraina continuano a bombardarsi a vicenda, l’amicizia viene prima di tutto e in questo caso si consolida addirittura con una limousine. Il leader nordcoreano Kim Jong-un infatti ha ricevuto domenica in dono un’auto dal presidente russo Vladimir Putin “per il suo uso personale”. Una mossa apprezzata da Pyongyang anche in previsione della visita che il capo del Cremlino potrebbe fare nel prossimo futuro nello Stato eremita. E’ nota la passione di Kim per aerei e vetture di lusso di cui si ritiene abbia una collezione importante. Pare che la vettura regalata sia la presidenziale Aurus Senat di Putin, la limousine ispezionata da Kim a settembre 2023 durante il summit nell’Estremo oriente siberiano. Nell’occasione, il network statale nordcoreano Kctv trasmise le immagini del giovane generale invitato dallo zar a salire sul sedile posteriore dell’auto: insieme spesero alcuni minuti tra risate e domande di Kim sulle dotazioni speciali della vettura. Ci si diverte anche ora insomma, tra una bomba e l’altra.