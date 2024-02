“Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di puttana come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico”. Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a San Francisco secondo i giornalisti al seguito. Proprio così, letterale, “crazy son of a bitch”, che il puritanesimo anglosassone traduce sui media “crazy SOB”, acronimo che attenua ma non cancella parolaccia e disprezzo.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito le frasi di Biden “vergognose e imbarazzanti per gli Stati Uniti”. “Le rozze dichiarazioni provenienti dalla bocca del leader americano – ha aggiunto Peskov in un’intervista al giornalista televisivo Pavel Zarubin, ripresa dalle agenzie russe – difficilmente possono essere nocive per Putin. Biden sta dimostrando comportamenti in stile cowboy hollywoodiano. Lui vorrebbe, ma non penso sia possibile”.

Al di là dell’espressione più plebea che presidenziale, occorre riflettere su come i comportamenti del presidente siano sentiti dagli elettori Usa che in novembre decideranno le sorti del mondo dovendo scegliere tra un ottuagenario e un incendiario. Già l’età.

Joe Biden è di poco in vantaggio sull’ex presidente Donald Trump secondo l’ultimo sondaggio della Quinnipiac University pubblicato da Politico ma la stragrande maggioranza degli americani ritiene il presidente troppo anziano per un secondo mandato. Condotta tra il 15 e il 19 febbraio, la rilevazione indica che il 49% degli elettori sostiene Biden contro il 45% per il tycoon.

Per il 67% degli americani è troppo vecchio per la Casa Bianca

Tuttavia, il 67% degli elettori ha affermato che l’81enne commander-in-chief anni è troppo anziano per restare alla Casa Bianca, rispetto al 57% che pensa la stessa cosa del rivale 77enne. Solo il 34% ha affermato di ritenere che Biden abbia la capacità mentale per svolgere un secondo mandato, mentre il 48% ritiene che Trump sia “mentalmente in forma”. L’età è diventata una questione sempre più importante in questa campagna elettorale.

La principale avversaria del tycoon, l’ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, ha accusato sia lui che Biden di essere troppo in là negli anni e ha chiesto di imporre un test obbligatorio a tutti i politici sopra i 75 anni. Il sondaggio mostra anche che gli elettori sono ampiamente favorevoli all’invio di ulteriori aiuti militari all’Ucraina, il 56% contro il 44%, mentre sono divisi sulla necessità di appoggiare Israele nella guerra contro Hamas, con una percentuale del 48% che vi si oppone.

Commander, il cane di Biden ha morso 24 volte gli uomini del Secret Service

Nel frattempo si scopre che Commander, il pastore tedesco di Joe Biden, ha morso gli uomini del Secret Service in almeno 24 occasioni alla Casa Bianca e altrove. Lo rivelano documenti interni dell’USSS di cui la Cnn ha preso visione.

Le carte rivelano quanto la situazione fosse diventata un serio problema per le centinaia di agenti e altri dipendenti che si occupano di Biden, tanto che il Secret Service a un certo punto è stato costretto a cambiare tattica in presenza di Commander. “L’ordine è lasciare più spazio al cane”, si legge in uno dei documenti interni. Un avvertimento arrivato mesi prima che il pastore tedesco fosse allontanato.