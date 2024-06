Gaza, l’assalto di Israele che ha portato alla liberazione di 4 ostaggi ancora nelle mani di Hamas è stato frutto di settimane di pianificazione: autorizzato all’ultimo momento, ha probabilmente spiazzato i palestinesi, essendo stato effettuato sabato, giorno sacro per gli ebrei, come codificato da Mosè. Mai più si sarebbero aspettati una simile forzatura della Legge.

Infatti, perfino le principali emittenti televisive israeliane sono passate alla copertura in diretta del salvataggio e delle sue conseguenze, rompendo la consueta programmazione silenziosa e preregistrata tipica del sabato.

Tutti esultano per il successo dell’operazione militare, pochi fanno il conto del prezzo pagato in termini di vite umane: da 100 a 200 morti fra civili e militanti di Hamas, più un poliziotto israeliano, per quattro ostaggi liberati. Circa 120 ostaggi sono ancora nelle mani di Hamas.

Altissimo però il valore simbolico e politico del successo ottenuto da Israele, al punto che Benny Gantz, ministro ostile a Netanyahu e in procinto di dimissioni fornitee di crisi di governo, ha rinunciato alla mossa, rinsaldando la posizione del contestato ma abilissimo premier.

I residenti nella città di Nuseirat, dove erano tenuti gli ostaggi, hanno riferito di intensi bombardamenti durante l’operazione di salvataggio. Khalil al-Daqran, un funzionario di un ospedale della città, ha detto ai giornalisti che decine di palestinesi erano stati uccisi e che i reparti e i corridoi dell’ospedale erano pieni di feriti.

I video mostravano persone che correvano ai ripari mentre piovevano bombe. Dopo gli attacchi aerei, le strade erano così intasate di macerie che le ambulanze e i servizi di emergenza nel centro di Gaza non sono stati in grado di rispondere a molte delle chiamate per trasportare i feriti agli ospedali, ha detto il Ministero della Sanità di Gaza.

Un video dall’interno dell’ospedale dei martiri di Al Aqsa, vicino a Nuseirat, condiviso dal ministero, mostrava scene caotiche mentre il personale medico lottava per curare le vittime insanguinate che giacevano fianco a fianco sul pavimento. Due uomini sollevavano delle sacche per flebo mentre accanto a loro una persona ferita, con il volto bendato, si contorceva sotto una coperta.

I resoconti sul numero di morti e feriti variavano notevolmente nella confusione seguita all’attacco. Due funzionari sanitari di Gaza hanno affermato che più di 200 persone sono state uccise negli attacchi a Nuseirat, tra cui donne e bambini. Non hanno detto quanti degli uccisi fossero militanti.

Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce militare israeliano, ha detto ai giornalisti che la missione di salvataggio è avvenuta intorno alle 11 di sabato, quando le forze hanno localizzato i quattro ostaggi in due edifici separati dove erano tenuti dai militanti di Hamas. Ha detto che le forze israeliane sono finite sotto il fuoco nemico ma sono riuscite a estrarre gli ostaggi con due elicotteri. Un agente di polizia delle forze speciali è morto.

Hagari ha detto che il numero delle vittime dovrebbe essere “meno di 100”, sulla base delle informazioni che aveva visto. Non è stato possibile verificare nessuno dei due numeri.

Gli ufficiali dell’intelligence israeliana, ha detto Hagari, hanno lavorato per settimane nel tentativo di mettere insieme i pezzi necessari affinché l’operazione andasse a buon fine. Herzi Halevi, capo di stato maggiore militare, nonché capo dei servizi segreti interni israeliani, hanno dato il via libera definitivo sabato mattina.

Gli ostaggi liberati – Noa Argamani, 26 anni, Almog Meir Jan, 22, Andrey Kozlov, 27, e Shlomi Ziv, 41 – sono stati rapiti dai militanti palestinesi del festival musicale Nova durante l’attacco guidato da Hamas il 7 ottobre, quando circa 1.200 persone sono state uccise in Israele e 250 prese in ostaggio, dice Israele. Tutti e quattro erano in buone condizioni mediche e sono stati trasferiti in un ospedale in Israele per ulteriori esami.

È stata coinvolta anche l’unità delle forze speciali della polizia israeliana, la Yamam, e uno dei suoi membri, l’ispettore capo Arnon Zamora, è stato gravemente ferito in combattimento ed è poi morto per le ferite riportate, ha detto un portavoce della polizia israeliana.

C’è stato anche un ruolo americano. Una squadra di funzionari statunitensi per il recupero degli ostaggi di stanza in Israele ha assistito negli sforzi dell’esercito israeliano fornendo intelligence e altro supporto, ha detto un funzionario americano, parlando senza attribuzione per discutere della continuazione delle operazioni.

L’ultimo raid riuscito per liberare ostaggi è avvenuto a febbraio, quando le forze speciali israeliane hanno fatto irruzione in un edificio nella città di Rafah, nel sud di Gaza, e hanno liberato due prigionieri tenuti da Hamas.

Anche se la liberazione degli ostaggi è stata motivo di celebrazione sabato, sembrerebbe uno scenario improbabile per il recupero di tutti i circa 120 prigionieri. Ciò sembrerebbe richiedere una soluzione politica, che è ciò che il Segretario di Stato Antony J. Blinken cercherà di mettere insieme quando si recherà in Medio Oriente nei prossimi giorni.

La missione dell’esercito israeliano per salvare quattro ostaggi è stata un’operazione rara che ha richiesto settimane di pianificazione e, secondo i funzionari israeliani, ha ricevuto il via libera definitivo solo pochi minuti prima dell’inizio sabato mattina.

Le forze speciali israeliane, appoggiate dall’esercito, dall’intelligence e dall’aeronautica, hanno fatto irruzione in due edifici a diverse centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro in un quartiere di Nuseirat, nel centro di Gaza.

Secondo uno dei funzionari della difesa, l’intelligence israeliana ha appreso per la prima volta che la signora Argamani era detenuta in un edificio fuori terra vicino all’area del mercato di Nuseirat. Ulteriori informazioni ricevute in seguito indicavano che altri tre ostaggi si trovavano in un altro edificio nella stessa sezione, ha aggiunto il funzionario.

Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce militare israeliano, ha detto che gli ufficiali israeliani hanno lavorato per settimane per assemblare i pezzi necessari per la missione. I soldati israeliani si sono addestrati intensamente sulla base di modelli degli edifici dove si credeva fossero tenuti gli ostaggi, ha aggiunto.

“Si è trattato di una missione nel cuore di un quartiere civile, dove Hamas si era intenzionalmente nascosto tra le case dove c’erano civili e militanti armati a guardia degli ostaggi”, ha detto l’ammiraglio Hagari. “E dobbiamo agire in modo da riportare a casa vivi quegli ostaggi”.

Nelle ultime tre settimane, ci sono state diverse occasioni in cui sembrava possibile portare a termine l’operazione, ma tutti i tentativi sono stati annullati, prima che le forze israeliane iniziassero a lanciare la missione, hanno detto i due funzionari della difesa israeliani.

Giovedì, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, il ministro della difesa israeliano, si sono incontrati nuovamente con alti funzionari della difesa per discutere i rischi dell’operazione e i possibili scenari, ha detto un terzo funzionario israeliano, che ha parlato a condizione di anonimato.

I leader del paese hanno dato il via libera alla missione di salvataggio quella notte, ha detto il funzionario. Ma c’era ancora la possibilità che venisse cancellato all’ultimo minuto, ha detto l’ammiraglio Hagari.

Sabato mattina, Herzi Halevi, capo di stato maggiore dell’esercito, e Ronen Bar, direttore del servizio di intelligence israeliano Shin Bet, hanno entrambi dato il via libera definitivo pochi minuti prima dell’inizio dell’operazione, intorno alle 11, ha detto l’ammiraglio Hagari.

Ha aggiunto che hanno scelto di muoversi alla luce del giorno, puntando sui due edifici di Nuseirat, nel tentativo di cogliere Hamas alla sprovvista poiché il gruppo armato potrebbe aspettarsi che un’operazione del genere avvenga di notte.

Il raid è iniziato contemporaneamente in entrambi gli edifici, dove gli ostaggi si trovavano in stanze chiuse e circondate da guardie armate, ha detto l’ammiraglio Hagari. In un edificio – dove era detenuta la signora Argamani – gli agenti sono riusciti a cogliere di sorpresa i suoi rapitori di Hamas, ha detto. Nell’altro, le forze israeliane hanno intrapreso un difficile scontro a fuoco prima di raggiungere i restanti tre ostaggi, ha aggiunto.

Mentre recuperavano i prigionieri, gli ufficiali annunciarono via radio che “i diamanti sono nelle nostre mani”, usando una parola in codice assegnata, ha detto l’ammiraglio Hagari.

Sono usciti dagli edifici mentre i militanti di Hamas sparavano contro di loro e lanciavano granate con propulsione a razzo, ha detto l’ammiraglio Hagari. Gli agenti hanno protetto gli ostaggi con i loro corpi per cercare di proteggerli, e gli aerei israeliani hanno colpito dentro e intorno all’area, prendendo di mira i militanti, ha aggiunto.