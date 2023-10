Hamas, i parenti degli ostaggi, madre e figlia, liberate raccontano che i loro carcerieri le hanno trattate bene”.

Un’adolescente dell’Illinois rilasciata da Hamas dopo 13 giorni di prigionia sta “molto bene”, ha dichiarato il padre, mentre un nuovo filmato mostra il momento drammatico in cui lei e sua madre sono state consegnate alla Croce Rossa.

Natalie Shoshana Raanan, 17 anni, e sua madre Judith Tai Raanan, 59 anni, sono tornate in Israele nella tarda serata di venerdì, come ha confermato il governo israeliano, dopo aver lasciato Gaza attraverso un valico controllato dall’Egitto.

I Raanan sono usciti da Gaza senza evidenti ferite fisiche visibili, scendendo da un’auto e venendo poi circondati dal personale del Comitato Internazionale della Croce Rossa che indossava giubbotti con la croce rossa. I due sono poi saliti su un veicolo della Croce Rossa e si sono allontanati.

L’accordo per la liberazione della coppia è stato mediato dal Qatar.

Il fratello di lei, Ben, ha scherzato dicendo che era “infastidito” perché lei sembrava ancora “una top model”, nonostante il suo calvario.

Sta bene. Sta molto bene”, ha detto Uri Raanan, 71 anni, che vive nei sobborghi di Chicago, aggiungendo che non hanno parlato del luogo in cui era detenuta o delle sue condizioni di prigionia.

Non mi ha detto nulla. Ma mi ha detto che la trattavano bene e che stava molto bene.

La abbraccerò e la bacerò, e sarà il giorno più bello della mia vita”.

Sapere che Natalie potrà festeggiare il suo 18° compleanno la prossima settimana a casa con la famiglia e gli amici è “meraviglioso”. È la notizia più bella”, ha detto Uri Raanan.

Ho parlato con mia figlia poco fa: sembra che stia bene e che abbia un bell’aspetto”, ha detto a una conferenza stampa fuori casa sua.

Ben Raanan, fratello di Natalie, ha raccontato che stava giocando ai videogiochi quando improvvisamente ha ricevuto una raffica di messaggi di testo che dicevano che sarebbero state liberate.

Ad essere sincero, sono molto seccato: come fa mia sorella, dopo due settimane di prigionia, ad avere ancora l’aspetto di una top model?”.

Ha detto che il padre gli ha detto: “Natalie sta bene, è tranquilla”.

Alla domanda sul perché siano state rilasciate, mentre altri sono rimasti prigionieri, ha risposto: “Non lo so.

Non sono politici. Non sono persone con sentimenti profondi nei confronti di Israele, Gaza e Palestina.

Ben ha detto di aver sentito che la ragazza e la madre potrebbero tornare a Chicago all’inizio della prossima settimana.

Ma ci sono ancora altri dieci americani di cui non si hanno notizie a causa di questo conflitto.

Alcuni di loro sono tenuti in ostaggio da Hamas insieme a circa 200 altri ostaggi detenuti a Gaza. Si tratta di uomini, donne, ragazzi, ragazze e persone provenienti da molte nazioni. Ognuno di loro dovrebbe essere rilasciato”.

Judith e Natalie sono state consegnate alla Croce Rossa al confine egiziano con la Striscia di Gaza e sono ora in viaggio verso una base militare nel centro del Paese, dove le attende la loro famiglia.

Jeremy Bash, ex capo dello staff della CIA, ha affermato che il Qatar è prezioso come intermediario perché la leadership politica di Hamas lavora e vive in Qatar e in Turchia.

Quando in passato c’è stata la necessità di inviare messaggi ad Hamas, di solito il Qatar è stato uno degli intermediari”, ha detto Bash.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha contribuito a facilitare questo rilascio trasportando gli ostaggi da Gaza a Israele, sottolineando l’impatto reale del nostro ruolo di attore neutrale tra le parti in guerra”, ha dichiarato il CICR in un comunicato.

Il governo del Qatar ha confermato di aver contribuito al rilascio di madre e figlia, in coordinamento con la Croce Rossa.

Un’amica di Judith, Chavah Rochel Golden, è scoppiata in lacrime quando le è stato comunicato che erano state liberate.

Baruch Hashem”, ha detto a NBC News, una frase ebraica che significa “sia benedetto Dio”.

La Golden, che vive a Chicago, ha aggiunto: “Judith, ti vogliamo bene – vai a casa e dormi un po’, poi verrò a trovarti e ad abbracciarti”.

Golden ha detto che Judith Raanan era una pittrice di talento con un’anima generosa e un carattere determinato. Non si ferma mai. Se una cosa non funziona, ne prova un’altra, quindi non mi sorprende che stia tornando a casa”, ha detto Golden, aggiungendo che ora tutti gli altri ostaggi dovrebbero essere liberati.

Abu Ubaida, portavoce del braccio armato di Hamas, le Brigate Izz el-Deen al-Qassam, ha dichiarato che la madre e la figlia sono state rilasciate “per motivi umanitari” in risposta agli sforzi di mediazione del Qatar.

In una dichiarazione di sfida, Abu Ubaida ha affermato che la mossa avrebbe “dimostrato al popolo americano e al mondo che le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista sono false e prive di fondamento”.