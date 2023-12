Gaza, palestinesi in mutande, scandalo nel mondo per le foto, simbolo di vittoria in Israele, memoria di Au Grahib

Gaza, le immagini degli uomini palestinesi, spogliati fino alle mutande, costretti a inginocchiarsi, alcuni legati, altri bendati sotto la custodia dei soldati israeliani, era certo che avrebbero provocato emozioni estreme.

Quando le foto e i video si sono diffusi su X, Facebook e altre piattaforme la scorsa settimana, sono stati ripresi dai media israeliani. “Circolano immagini di dozzine di terroristi di Hamas che si arrendono a Gaza”, ha titolato il Jerusalem Post.

Molti in Israele hanno visto le immagini come una prova della vittoria sui militanti che hanno imperversato nelle comunità israeliane il 7 ottobre, uccidendo 1.200 persone. O giusta vendetta.

Tuttavia, le affermazioni secondo cui i detenuti fossero militanti di Hamas sono state subito contestate, riportano in un lungo articolo a più mani sul Washington Post Kareem Fahim, William Booth, Sufian Taha and Hazem Balousha. I palestinesi a Gaza hanno identificato parenti che secondo loro non erano combattenti. Alcuni di loro sono stati rilasciati.

Le immagini, dicono gli attivisti per i diritti umani, hanno cominciato a trasmettere qualcosa di diverso e di più oscuro: un tentativo di umiliare e disumanizzare i palestinesi. Questa settimana, gli Stati Uniti, il più stretto alleato di Israele, hanno definito le immagini “profondamente inquietanti”.

Ora sono indelebili: un motivo duraturo di rabbia tra i palestinesi e di rabbia nella regione. Per alcuni, suscitano echi delle scene di tortura emerse durante la guerra in Iraq dal centro di detenzione gestito dagli Stati Uniti nella prigione di Abu Ghraib.

“Nessun leader mondiale si chiede quale sia il destino dei palestinesi arrestati, spogliati e umiliati dalle forze israeliane”, ha scritto su X Ruba Ali al-Hassani, una sociologa irachena, subito dopo la pubblicazione delle immagini. “… Viviamo in un mondo miserabile che ci dice ripetutamente di cosa si tratta.”

Per alcuni, il degrado pubblico ha innescato il ricordo delle proprie traversie. “Non hai idea di cosa ti farà”, ha detto Mohammad Mattar, 46 anni, un uomo palestinese che è stato arrestato da coloni e soldati israeliani in Cisgiordania a ottobre ed è stato spogliato e fotografato in mutande, in immagini pubblicate sui social media.

Le immagini di un arresto di massa sono state verificate da Reuters e dall’organizzazione di verifica dei social media Storyful, che hanno confermato che provenivano da Beit Lahia il 7 dicembre.

Fino a poco tempo fa, i video che descrivevano le detenzioni di massa di prigionieri palestinesi erano rari, ha affermato Omar Shakir, direttore di Israele e Palestina presso Human Rights Watch. Israele “detiene regolarmente i palestinesi da decenni e spesso maltratta e tortura coloro che sono in detenzione”, ha detto. L’organizzazione sta indagando sui video.

Se le immagini fossero state pubblicate dall’esercito israeliano, come sembravano, ha detto Shakir, potrebbero costituire un crimine di guerra ai sensi del diritto internazionale che proibisce “oltraggi alla dignità personale”. Questa settimana sono apparsi altri video che mostrano arresti di massa.

“Come la vede la maggioranza degli israeliani? Ne sono felici perché vogliono umiliarli”, ha affermato Gershon Baskin, direttore per il Medio Oriente dell’Organizzazione delle comunità internazionali con sede a Londra, che lavora per porre fine al conflitto.

“Israele si sente umiliato a livello nazionale per quello che è successo il 7 ottobre”, ha detto. “Questo fa parte dell’intera mentalità della vendetta.”

Ma le immagini sono “dannose per il nostro futuro comune”, ha detto Baskin, “perché alla fine di questa guerra, comunque finirà, ci saranno ancora 7 milioni di ebrei e 7 milioni di arabi che vivranno nella terra tra il fiume e il mare. Dobbiamo trovare un modo per vivere insieme con dignità”.

Per proteggere le truppe israeliane contro Hamas a Gaza, ha detto un portavoce, “i soldati devono essere sicuri che il sospettato non porti una bomba o qualsiasi tipo di arma sotto i vestiti, come è noto per fare Hamas”. Ha detto che i combattenti di Hamas a Gaza spesso combattono in abiti civili.

“Se ti viene chiesto di toglierti la maglietta, potrebbe non essere piacevole, ma non è la fine del mondo”, ha detto a Sky News la settimana scorsa Mark Regev, consigliere senior del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il Medio Oriente, ha detto, è “più caldo”.

Nelle immagini non si vedono le sofferenze che alcuni palestinesi affermano di aver subito dopo il loro arresto. Muhammad Salim, 17 anni, è stato arrestato questo mese quando i soldati israeliani sono piombati nel suo quartiere nel nord di Gaza. La casa fu bombardata, i suoi abitanti furono radunati e le donne furono separate dagli uomini.

“Hanno chiesto che rimanessimo in mutande”, ha detto Salim, un ordine che ha definito “umiliante”. Salim e i suoi parenti sono stati bendati, legati con fascette di plastica e condotti in un ripostiglio sotto una casa. Col tempo furono spostati in un’altra zona e interrogati. Più tardi, in un magazzino, ha detto, gli uomini sono stati “sottoposti a trattamenti degradanti”.

I soldati li hanno insultati e presi a calci, colpiti con il calcio dei fucili e hanno versato loro addosso urina, ha detto. Quei detenuti che, come Salim, avevano meno di 18 anni sono stati “sottoposti a percosse più leggere”, ha detto. “Ridevano, urlavano, cantavano e ballavano mentre allo stesso tempo ci infliggevano del male”, ha detto.

Sono stati trattenuti per quattro o cinque giorni a Gaza, ha detto, e poi portati in Israele. Ci sono stati altri pestaggi lungo la strada, ha detto. Suo padre, un diabetico, è rimasto senza insulina per giorni, ha detto. Il racconto di Salim non può essere confermato in modo indipendente.