Guerra in Ucraina, il punto dopo 21 mesi. L’Ucraina si prepara ad una lunga guerra. L’Occidente manterrà la rotta? si chiede Tom Balmforth della agenzia Reuters.

La sintesi è in 3 punti:

Nessuna fine in vista dopo più di 21 mesi di guerra

Gli ucraini dipendono fortemente dagli aiuti militari occidentali

La controffensiva ucraina non ha portato grandi progressi

A più di 21 mesi dall’inizio del più grande conflitto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, i combattimenti infuriano senza fine in vista e nessuna delle due parti ha sferrato un colpo decisivo sul campo di battaglia.

I soldati ucraini, che vivono in trincee gelide, riconoscono di essere esausti per un secondo inverno di guerra su vasta scala con una superpotenza ricca di risorse e dotata di armi nucleari che ha più del triplo della popolazione ucraina.

Gli ucraini sanno che devono assicurarsi gli aiuti militari occidentali per andare avanti – e che sarà più difficile con la guerra tra Israele e Hamas a Gaza che distrae il monfo.

Le truppe russe, che occupano circa il 17,5% dell’Ucraina, sono di nuovo all’offensiva a est dopo aver ampiamente resistito a una controffensiva ucraina che non è riuscita a sfondare le estese linee difensive a sud e a est.

Le prospettive cupe contrastano nettamente con l’umore ottimista di Kiev un anno fa, dopo che gli ucraini avevano sfidato le aspettative respingendo le truppe russe intorno alla loro capitale prima di riconquistare il territorio nel nord-est e nel sud, compresa la città di Kherson.

Gli attacchi con droni e missili fanno parte della vita quotidiana. Nella città nord-orientale di Kharkiv, le scuole vengono costruite sottoterra in modo che i bambini possano studiare nelle aule senza morire in un attacco aereo.

Secondo gli ucraini gli aiuti militari occidentali avrebbero dovuto arrivare più velocemente, in volumi maggiori e in modo meno frammentario. La potenza aerea vitale per la controffensiva, dicono, è stata gravemente carente quest’anno e gli aerei da combattimento F-16 promessi non sono stati consegnati.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto della vittoria ucraina un obiettivo di politica estera mentre fa campagna per la rielezione nel novembre 2024, ma il destino del pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari proposto da Biden è quanto incerto a causa dell’opposizione dei repubblicani.

Anche una proposta separata di aiuti militari da 20 miliardi di euro (21,75 miliardi di dollari) per un totale di quattro anni da parte dell’Unione Europea ha incontrato resistenza da parte di alcuni membri del blocco.

La mancanza di progressi significativi da parte dell’Ucraina sul campo di battaglia quest’anno potrebbe anche danneggiare politicamente Biden in un’elezione che potrebbe annunciare il ritorno dell’ex presidente Donald Trump, che quest’estate ha invitato il Congresso a sospendere gli aiuti all’Ucraina.

Alcuni ucraini, tra cui Tilnenko, credono che il presidente russo Vladimir Putin sfrutterà ogni tregua nei combattimenti per costruire ulteriori difese e rigenerare l’esercito russo per un nuovo assalto.

Putin potrebbe ritenere di poter intensificare ulteriormente lo sforzo bellico della Russia una volta che, come previsto, si sarà assicurato un altro mandato di sei anni al Cremlino nelle elezioni del prossimo marzo.

Anche in Ucraina si sarebbero dovute tenere le elezioni presidenziali a marzo, ma ciò non accadrà a causa della legge marziale.