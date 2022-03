Il discorso di Zelensky: “Immaginate Mariupol come una Genova completamente bruciata” VIDEO

Immaginate Mariupol come una Genova completamente bruciata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelesky nel suo discorso in videocollegamento con deputati e senatori riuniti alla Camera ha provato a trasmettere il senso dell’orrore di ciò che sta accadendo nella sua terra: “Immaginate Mariupol come una Genova completamente bruciata. Come una città da cui scappano le persone per raggiungere i pullman per stare al sicuro. Il prezzo della guerra è questo: 117 bambini uccisi. Non accogliete i russi in vacanza in Italia”.

Le parole del presidente Zelensky

In questi giorni di guerra, ha detto il presidente ucraino, “ho visto il male che porta il nemico, quanta devastazione lascia a quanto spargimento di sangue”. Zelensky ha sottolineato che l’obiettivo dei russi “è l’Europa, influenzare le vostre vite, avere il controllo sulla vostra politica e la distruzione dei vostri valori. L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo, loro vogliono entrare in Europa ma la barbarie non deve entrare”.

Poi ha aggiunto: “Una settimana fa ho parlato ad un incontro a Firenze, ho chiesto a tutti gli italiani di portare il numero 79, che era il numero di bambini uccisi, ora sono ora 117, a causa del procrastinarsi della guerra. Con la pressione russa ci sono migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, di case abbandonate, i morti nelle fosse comuni e nei parchi”. E ha ricordato: “Gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia, noi abbiamo inviato medici e gli italiani ci hanno aiutati durante l’alluvione. Noi apprezziamo moltissimo ma l’invasione dura da 27 giorni, quasi un mese: abbiamo bisogno di altre sanzioni, altre pressioni”. Quindi l’appello all’Ue: “Chi commette barbarie non entri in Europa”.

Il discorso di Zelensky è durato circa quindici minuti, Il presidente ucraino è stato accolto da un applauso e preceduto dalle parole dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, Roberto Fico e Elisabetta Casellati.

In Aula è intervenuto anche il presidente del Consiglio Mario Draghi che ha elogiato la resistenza ucraina: “La resistenza di tutti i luoghi in cui si abbatte la ferocia del presidente Putin è eroica”.

Le parole del premier Mario Draghi

“Oggi l’Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, libertà e sicurezza”, ha ricordato. “L’Italia – ha aggiunto – è al fianco dell’Ucraina. L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione europea”. Questo perché, ha spiegato il premier, “vogliamo disegnare un percorso di maggiore vicinanza dell’Ucraina all’Europa: è un processo lungo fatto di riforme necessarie. L’Italia è a fianco dell’Ucraina in questo processo”. Rispetto alle sanzioni, il presidente del Consiglio ha ricordato che “in Italia abbiamo congelato beni per oltre 800 milioni di euro agli oligarchi russi” vicini a Putin. Fondamentale, comunque, rispondere alla guerra con l’accoglienza. “Quando l’orrore e la violenza sembrano avere il sopravvento – ha detto Draghi – proprio allora dobbiamo difendere i diritti umani e civili, i valori democratici; a chi scappa dalla guerra dobbiamo offrire accoglienza. Di fronte ai massacri dobbiamo rispondere con gli aiuti, anche militari, alla resistenza”.