La Cina costruirà una base segreta di spionaggio a Cuba che servirà ad intercettare elettronicamente le molte basi militari americane che si trovano nel sud est degli Usa.

Cuba si trova a soli 160 chilometri dalla Florida. I due paesi hanno raggiunto un accordo segreto. Si tratta di una nuova sfida lanciata agli Stati Uniti da Pechino: alla firma dell’accordo, Cuba riceverà diversi miliardi di dollari dalla Cina.

La costruzione della base è stata riportata dal Wall Street Journal che cita funzionari americani. La base sarà gestita dai servizi di intelligence cinesi. Oltre allo spionaggio elettronico, servirà anche a monitorare il traffico navale statunitense. L’intesa è stata raggiunta in sede preliminare e deve essere precisata nei dettagli.

Cina costruirà base a Cuba, la reazione degli Usa

“Anche se non posso parlare di questo rapporto specifico, siamo ben consapevoli, e ne abbiamo parlato molte volte, degli sforzi della Repubblica Popolare Cinese di investire in infrastrutture in tutto il mondo che potrebbero avere scopi militari, anche in questo emisfero”. A dirlo è John Kirby, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. “Monitoriamo attentamente la situazione, adottiamo misure per contrastarla e rimaniamo fiduciosi di essere in grado di rispettare tutti i nostri impegni di sicurezza in patria, nella regione e nel mondo”.

E’ anche una sfida alla Russia, ecco perché

Oltre che agli Stati Uniti, la costruzione della base è una sfida alla Russia di cui Cuba è stata un’alleata. Sull’isola, fin da dopo la rivoluzione, ci sono state basi militari e spionistiche gestite dalla Russia. Che sia il prezzo che Putin deve pagare alla Cina per l’appoggio alla guerra in Ucraina?