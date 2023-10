La guerra tra Israele e Hamas sta dividendo Hollywood. I nervi si stanno logorando. Le relazioni sono tese fino al punto di rottura. Le parole vengono brandite come armi.

Nelle settimane successive all’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, tra l’aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza e i crescenti timori di un’ulteriore escalation del conflitto, i riverberi e le recriminazioni si sono diffusi in tutto il mondo nei campus universitari, nei consigli di amministrazione delle aziende e nelle strade di molte grandi città.

E Hollywood, dove la realtà passa spesso in secondo piano rispetto alla fantasia, non fa eccezione.

Per l’industria dell’intrattenimento, già scossa quest’anno da un amaro e storico doppio sciopero di sceneggiatori e attori, l’esplosione di violenza ha creato una nuova serie di linee di frattura.

Sui social media, nelle dichiarazioni pubbliche e all’interno delle organizzazioni, il conflitto in corso in Medio Oriente – come le precedenti riflessioni scatenate dal movimento #MeToo e dall’omicidio di George Floyd – ha scatenato emozioni laceranti e scombussolato amicizie di lunga data.

Solo poche settimane dopo aver risolto il suo sciopero di quasi cinque mesi, la Writers Guild of America ha visto la sua solidarietà incrinarsi negli ultimi giorni, con centinaia di scrittori che hanno protestato contro il silenzio del sindacato sul conflitto e alcuni che hanno minacciato di dimettersi dal gruppo.

Martedì scorso, la dirigenza della corporazione ha inviato un’e-mail ai suoi 11.500 membri, scusandosi per il “tremendo dolore” che aveva causato non rilasciando una dichiarazione pubblica sul conflitto, spiegando: “Può essere una scienza imprecisa per un sindacato scegliere dove intervenire negli affari nazionali e mondiali”.

In un altro recente momento di tensione, la Creative Artists Agency ha confermato che Maha Dakhil, un’importante agente con clienti tra cui Tom Cruise, Reese Witherspoon e Madonna, si è fatta da parte dai suoi ruoli dirigenziali nell’azienda dopo aver postato su Instagram commenti infiammati che definivano “genocidio” la risposta di Israele ad Hamas.

Mentre molti hanno applaudito la mossa, altri l’hanno vista come un esempio di soffocamento della libertà di parola.

“È chiaro che a Hollywood tutti stanno cercando di capire come affrontare la questione”, afferma Stephen Galloway, preside della scuola di cinema della Chapman University. “È una questione incredibilmente difficile, perché molte persone vogliono sostenere Israele e allo stesso tempo sono inorridite dalla morte di palestinesi innocenti. Ora tutto è così incerto”.

Il sostegno a Israele è storicamente forte a Hollywood; la fondazione del Paese nel 1948 fu accolta con una celebrazione esultante all’Hollywood Bowl, così come la vittoria nella Guerra dei Sei Giorni del 1967. Sulla scia dei devastanti raid di Hamas, con oltre 1.400 cittadini israeliani uccisi e più di 200 altri presi in ostaggio, tra cui bambini piccoli e donne anziane, molti esponenti del settore si sono affrettati a condannare la violenza.

Il 12 ottobre, più di 700 celebrità e leader del settore, tra cui Gal Gadot, Bryan Lourd, Jamie Lee Curtis e Ryan Murphy, hanno firmato una lettera aperta che definisce le azioni di Hamas “malvage” e “barbare”. La Directors Guild of America e la Screen Actors Guild hanno rilasciato dichiarazioni simili.

La corporazione degli sceneggiatori, invece, non ha lanciato un messaggio simile: il presidente della WGA West, Meredith Stiehm, ha spiegato in un’e-mail ai membri che il suo consiglio di amministrazione ha ritenuto “impossibile raggiungere un consenso” su come rispondere a una questione così controversa.

Indignati dal silenzio del sindacato, il 15 ottobre più di 300 scrittori, tra cui luminari come Eric Roth, Matthew Weiner, Jenji Kohan e Amy Sherman-Palladino, hanno firmato una lettera aperta, sottolineando che il sindacato aveva preso pubblicamente posizione su altre cause, come il movimento #MeToo e Black Lives Matter.

Marc Guggenheim, uno showrunner che ha firmato la lettera, ha dichiarato di aver deciso di non versare le sue quote alla WGA per protesta. “Come membro da 23 anni, non sono mai stato così deluso dalla WGA”, ha dichiarato Guggenheim. “Onestamente, è vergognoso. Se non riuscite a raggiungere un consenso sulla condanna del terrorismo, su cosa potreste mai raggiungere un consenso?”.

Lo sceneggiatore Dan Gordon, che ha prestato servizio nell’esercito israeliano durante la guerra dello Yom Kippur del 1973 e ha scritto film come “Wyatt Earp” e “The Hurricane”, ha dichiarato martedì che si dimetterà dalla WGA West e rinuncerà al diritto di voto nel sindacato.

“L’incapacità della leadership della Gilda di emettere anche la più blanda condanna del peggior massacro di una minoranza religiosa in Medio Oriente da quando l’ISIS ha compiuto atrocità simili contro gli Yezidi è spaventosa”, ha scritto Gordon in una lettera allo staff della WGA West. “È corrosivo per me come scrittore e ripugnante per ogni fibra del mio essere come persona di coscienza … Non voglio più essere un compagno di viaggio con coloro che si nascondono dietro il fetido velo di un wokeismo moralmente fallito e rimangono in silenzio di fronte al male più assoluto”.

Parlando con il Times, Gordon ha detto che la corporazione è stata in prima linea su questioni morali difficili, anche contro il maccartismo negli anni Cinquanta.

In una e-mail di martedì, i leader della corporazione hanno cercato di placare il furore, scrivendo: “Quando abbiamo fatto la difficile scelta di non rilasciare una dichiarazione, non è stato perché siamo paralizzati dalla faziosità o perché nascondiamo opinioni odiose. Siamo leader sindacali americani, consapevoli dei nostri limiti e umiliati dalla portata di questo conflitto. Tuttavia, comprendiamo che ciò ha causato un enorme dolore e per questo siamo veramente dispiaciuti”.

Non tutti gli scrittori hanno ritenuto necessario l’intervento della WGA. Alex O’Keefe, che ha scritto per la serie FX “The Bear”, ha sostenuto che la WGA, che ha recentemente firmato un nuovo contratto con i principali studi cinematografici e televisivi, dovrebbe concentrarsi sull’aiutare i suoi membri a tornare al lavoro.

Anche se molti si sono schierati in difesa di Israele, altri nell’industria dell’intrattenimento hanno usato la loro voce per sottolineare la situazione dei civili palestinesi innocenti intrappolati sotto il fuoco, facendo rivivere i dibattiti che hanno diviso Hollywood nel 2014 sull’incursione di Israele a Gaza, che ha scatenato sette settimane di combattimenti mortali nella regione.

Il 17 ottobre, il gruppo Artists for Palestine UK ha pubblicato una lettera aperta con più di 2.000 firmatari, tra cui gli attori Tilda Swinton, Steve Coogan e Charles Dance, in cui si chiede “la fine della crudeltà senza precedenti che viene inflitta a Gaza” e si definiscono le azioni di Israele “crimini di guerra”, senza menzionare Hamas.

Un’altra lettera aperta pubblicata nei giorni scorsi, firmata da decine di celebrità tra cui Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Jon Stewart, Ramy Youssef e America Ferrera, ha esortato il presidente Biden a chiedere un cessate il fuoco immediato. “Metà dei due milioni di abitanti di Gaza sono bambini e più di due terzi sono rifugiati e loro discendenti costretti a fuggire dalle loro case”, si legge nella lettera. “Gli aiuti umanitari devono poterli raggiungere”.

Il controverso comico Dave Chappelle ha attirato il fuoco quando, la scorsa settimana, è intervenuto sul conflitto durante uno spettacolo a Boston, spingendo alcuni membri del pubblico ad andarsene dopo aver criticato il governo israeliano per aver tagliato l’acqua e altre risorse alla Striscia di Gaza.

“Come comico e autore di satira, deve affrontare la complessità di verità contrastanti, presentando prospettive che possono essere stimolanti e provocatorie”, ha dichiarato lunedì una portavoce di Chappelle al Times.

La guerra è stata una questione particolarmente spinosa all’interno delle agenzie di talenti, in quanto i clienti e i loro rappresentanti sono alle prese con punti di vista opposti.

Dopo che il suo repost da un account chiamato Free Palestine ha suscitato rabbia e accuse di antisemitismo, Dakhil di CAA, la cui lista di clienti include anche Natalie Portman, di origine israeliana, ha cancellato il post e si è scusata per aver usato un “linguaggio offensivo”.

“Sono molto grato agli amici e ai colleghi ebrei che mi hanno fatto notare le implicazioni e mi hanno istruito ulteriormente”, ha dichiarato Dakhil in una dichiarazione a Variety.

La rapida mossa di CAA di rimuovere Dakhil dal suo ruolo di co-responsabile del dipartimento cinematografico per il momento e di membro del consiglio interno dell’agenzia ha provocato rapidamente le sue reazioni.

“È incredibilmente pericoloso che non si risponda con maggiore indignazione alle aziende che cercano di controllare in questo modo le opinioni politiche e i valori degli americani”, ha dichiarato Sarah Leah Whitson, direttore esecutivo di Democracy for the Arab World Now, un think tank che si occupa della politica estera degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Per alcuni scrittori di colore, l’uscita di Dakhil dalle sue posizioni di leadership è un duro colpo, poiché era nota per aver sostenuto le voci sottorappresentate a Hollywood. Se una simile caduta può accadere a un agente di primo piano come lei, si preoccupano di quali tipi di tutele potrebbero essere offerte loro, soprattutto alla luce del recente avvicendamento ai vertici in materia di diversità e inclusione presso gli studios.