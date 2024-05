Elezioni in Ciad il 6 maggio importanti per l’Italia, è un crocevia di povertà, fame e migrazione è, come tutti ben sappiamo, un terminale di questo cammino della speranza per milioni di africani.

Le elezioni di diìomani sembrano offrire agli elettori una scelta. Ma è stato architettato, dicono gli analisti, per produrre un unico risultato: approvare il governo del presidente in carica, Mahamat Idriss Déby, che sta cercando di trasformarsi da leader militare a presidente civile.

Ma Al jazeera è pessimista: “Le principali figure della opposizione in Chad sono state messe fuori gioco”.

Déby ha preso il potere tre anni fa dopo che suo padre, Idriss Déby, che ha governato il Ciad con il pugno di ferro per tre decenni, è stato ucciso – apparentemente sul campo di battaglia, combattendo i ribelli che cercavano di rovesciare il suo governo. La successione di suo figlio alla presidenza è stata una chiara violazione della Costituzione del Paese.

Il Ciad, spiega Ruth Maclean sul New York Times, è un paese arido e senza sbocco sul mare di 18 milioni di abitanti dell’Africa centrale. Nonostante la sua ricchezza di risorse naturali, è una delle nazioni più povere del mondo.

Ciò nonostante, sta dando rifugio a centinaia di migliaia di rifugiati dalla guerra nel vicino Sudan.

Il Ciad fa anche parte di una fascia di paesi africani che hanno subito colpi di stato negli ultimi quattro anni, che si estende da una costa all’altra.

Ed è il primo dei paesi guidati dalla giunta a indire un’elezione.

Il governo del Mali continua a ritardare il voto promesso. L’anno scorso il presidente militare del Burkina Faso, Ibrahim Traore, ha rinviato a tempo indeterminato le elezioni previste per luglio 2024, affermando che “non erano una priorità”. Non c’è fine in vista per il presunto governo di transizione della Guinea.

Il Ciad si è costruito la reputazione di partner affidabile per la sicurezza dei paesi occidentali nella loro lotta contro i militanti islamici, in un momento in cui altri paesi stanno cacciando gli alleati occidentali. Ospita centinaia di soldati francesi dopo che sono stati cacciati dal vicino Niger, e alcuni americani.

Ma alcune truppe americane se ne stanno andando dopo che una lettera del capo dell’aeronautica ciadiana ha ordinato loro di interrompere le attività in una base aerea nella capitale, Ndjamena, hanno detto recentemente funzionari statunitensi – almeno fino a dopo le elezioni.

Chi sta correndo?

Déby – conosciuto con il soprannome di Kakà – avrebbe dovuto essere un leader ad interim e ha promesso di non candidarsi, ma è in cima al ballottaggio. È un generale a quattro stelle formatosi in Ciad e in Francia, ha tre mogli e numerosi figli.

Anche il suo primo ministro, Succès Masra, è candidato. Masra era il leader dell’opposizione più noto del paese e ha vissuto in esilio fino all’anno scorso. Ma poi è tornato, ha stretto un accordo con Déby e, da gennaio, è alla guida del suo governo. Masra godeva di un notevole sostegno, ma ora molti ciadiani lo vedono come un venduto.

Altri otto candidati sono stati ammessi a candidarsi, ma due leader chiave dell’opposizione, Nassour Ibrahim Neguy Koursami e Rakhis Ahmat Saleh, sono stati esclusi dopo che il consiglio costituzionale del paese ha affermato che c’erano “irregolarità”, comprese le accuse di falsificazione di documenti da parte di Koursami. Ma la maggior parte degli osservatori ha affermato di ritenere che i risultati del consiglio fossero politicamente motivati.

L’altro nome assente dal ballottaggio è quello di Yaya Dillo, che era stato il principale leader dell’opposizione. A febbraio è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze di sicurezza nel quartier generale del suo partito: un omicidio, ha detto il suo partito. Prima di ciò, dozzine di manifestanti erano stati uccisi durante le manifestazioni a favore della democrazia.

Quando scopriremo i risultati?

Circa una settimana dopo le elezioni. Se si andrà al ballottaggio, questo si terrà il 22 giugno.

Chi vincerà?

Non c’è mai stata un’elezione libera ed equa in Ciad, e questa sembra destinata a continuare nella stessa tradizione. Gli analisti sostengono che l’unica via per perdere il potere di Deby è attraverso un colpo di stato.

Ma anche se vincesse il voto, non commettere l’errore di pensare che sia popolare, ha detto Lynda Iroulo, studiosa di relazioni internazionali alla Georgetown University in Qatar. Nonostante la notevole assenza di elezioni, ha affermato che le giunte del Mali, del Burkina Faso e del Niger godono di una popolarità considerevolmente maggiore di quella del Ciad.

“La maggior parte di loro ha avuto un certo livello di sostegno di massa”, ha detto, soprattutto perché stanno cercando di “tagliare l’influenza francese nei loro paesi”.

Migliaia di persone si sono mobilitate a sostegno delle giunte in ogni paese. Non così in Ciad. Ciononostante, Déby si è assicurato che nessun candidato con un sostegno sufficiente per sconfiggerlo parteciperà.

Il Ciad non ha dovuto affrontare la stessa ondata di condanna internazionale che ha fatto seguito ai colpi di stato e al declino democratico di altri paesi africani. L’Unione Africana non ha sospeso l’adesione del Ciad dopo il colpo di stato, o quando Déby ha fatto marcia indietro sulla sua promessa di non candidarsi. Quando il signor Dillo – il leader dell’opposizione – fu ucciso, gli Stati Uniti e la Francia non dissero nulla.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha persino inviato il suo inviato speciale a Ndjamena 10 giorni dopo la morte di Dillo, per esprimere la sua “ammirazione” per il processo elettorale.

Si è trattato di un’esperienza ben lontana dalla condanna che hanno incontrato i colpi di stato in Mali, Burkina Faso e Niger – o dal successivo fallimento delle loro giunte nello tenere elezioni.

Molti elettori in Ciad ritengono che siano i paesi occidentali a dettare legge e sono molto critici nei confronti della Francia, nonostante gli stretti rapporti tra i due governi.