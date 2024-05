Khodorkovsky, l’oppositore di Putin: “L’Italia è uno dei paesi più vulnerabili d’Europa”

“Non c’è dubbio che l’Italia è uno dei punti dove per Putin è più facile promuovere i suoi interessi. Fra i grandi Paesi dell’Europa occidentale l’Italia è uno dei più vulnerabili”. Lo spiega l’oligarca e oppositore di Putin Mikhail Khodorkovsky in un’intervista al Corriere della Sera.

“Sappiamo – dice – che la società italiana non è unanime per quanto riguarda l’atteggiamento verso Putin e la Russia. I partiti politici italiani hanno delle preoccupazioni riguardo l’elettorato – prosegue – Ho cercato di capire qual è il problema della percezione in Italia del regime di Putin. Non voglio dire che l’Italia si differenzia da altri Paesi europei dal punto di vista storico nell’atteggiamento verso la Russia, la Francia è molto simile. Ma c’è un problema di mezzi di comunicazione in Italia: i media nazionali in Italia non sono molto forti sulla questione. E questo è il punto debole per la propaganda di Putin”. C’è poi il tema della confisca dei beni. “Sono molto cauto riguardo la confisca delle proprietà russe: perché ritengo che come tutti i dittatori, Putin è un evento temporaneo, mentre il diritto di proprietà è eterno”, conclude.