Lo spionaggio dalla Cina continua a crescere sia in termini di volume che di sofisticatezza. I cyber-snoop della Repubblica popolare ora cercano di influenzare la politica tedesca, tenendo d’occhio i dissidenti e le minoranze.

Un lungo articolo redatto da un tem di giornalisti del settimanale tedesco Spiegel mette a fuoco e dà l’allarme.

La guerra del presidente russo Vladimir Putin contro l’Ucraina potrebbe essere il problema più grave che l’Europa deve affrontare in questo momento. Ma sul lungo termine la minaccia più grande arriva dalla Cina. “La Russia è una tempesta”, dice Thomas Haldenwang, capo dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l’agenzia tedesca per la sicurezza interna. “La Cina è il cambiamento climatico”.

Da quando Xi ha preso il potere in Cina nel 2012, si è concentrato intensamente sull’ampliamento massiccio di un apparato di sicurezza già in espansione. Inoltre, le nuove leggi hanno dato alle agenzie governative sostanzialmente mano libera quando si tratta di sorveglianza.

Milioni di telecamere sono state installate nelle città cinesi, un incubo orwelliano di quella che la macchina di propaganda del paese chiama Skynet.

Tutto e tutti vengono costantemente filmati, i messaggi della diffusissima app WeChat vengono analizzati e i manifestanti vengono identificati utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale.

Entro il 2049, anno del centenario della Repubblica popolare, Xi Jinping spera di aver trasformato il suo paese in una superpotenza, eguagliando, o addirittura superando, la forza tecnologica e militare degli Stati Uniti.

Gli agenti dell’intelligence tedesca hanno da tempo abbandonato ogni illusione che potevano nutrire un tempo sulla sete di potere e sulla crescente ostilità del Partito Comunista Cinese verso l’Occidente.

Gli attacchi informatici cinesi non si limitano più alle aziende e prendono sempre più di mira i politici. Diplomatici e agenti nelle ambasciate e nei consolati cinesi starebbero creando ampie reti di contatti nel tentativo di assicurarsi i servizi di politici tedeschi.

Sembra molto simile ad un ampio attacco alla Germania. “Il Partito comunista cinese”, dice la sinologa tedesca Mareike Ohlberg del Fondo Marshall tedesco a Berlino, “sfrutta le debolezze dei sistemi democratici per indebolirli”.

Le spie e gli hacker cinesi sono molto meno invadenti dei loro omologhi russi e utilizzano meno forza bruta. Eppure sono almeno altrettanto efficaci. Avvelenare i critici in Gran Bretagna o uccidere i nemici dello stato in un parco di Berlino, come hanno fatto gli assassini sponsorizzati dallo stato russo, non sono certo strategie che gli agenti dei servizi segreti cinesi impiegherebbero.

Gli hacker cinesi si tengono alla larga anche da mosse vistose come la pubblicazione di e-mail compromettenti di politici occidentali nel bel mezzo di una campagna elettorale, come hanno fatto in diverse occasioni gli scagnozzi digitali di Putin.

Le cyberspie provenienti dalla Cina si introducono silenziosamente nei sistemi che hanno preso di mira e rimangono lì per diversi anni, sottraendo lentamente e discretamente informazioni sensibili.

Questi ingressi a lungo termine potrebbero anche essere utilizzati per scopi distruttivi, come sabotare infrastrutture critiche, avverte l’esperta di sicurezza Antonia Hmaidi in un recente studio per il Mercator Institute for China Studies (MERICS), il rispettato think tank in Germania. Codici malware cinesi dormienti, sottolinea, sono già stati scoperti nella rete elettrica statunitense.

Numerose società quotate nell’indice azionario blue-chip tedesco, il DAX, sono state prese di mira da attacchi informatici cinesi, come BASF e Daimler.

In un recente sondaggio, 730 delle oltre 1.000 aziende intervistate affermano di essere state prese di mira da attacchi informatici lo scorso anno. Il 42% ha identificato almeno un attacco originario della Cina. Lo studio MERICS rileva che molti degli obiettivi stranieri sono coerenti con gli “obiettivi strategici del governo cinese”. La conclusione a cui è giunto il think tank: gli attacchi informatici rappresentano “un rischio per la prosperità a lungo termine dell’Europa”.

Già 2.500 anni fa lo stratega militare cinese Sun Tzu sapeva quanto siano importanti le spie. “Se conosci il nemico e conosci te stesso, non devi temere il risultato di cento battaglie”, scrisse in “L’arte della guerra”.

L’attuale sovrano cinese Xi Jinping ha un esercito di spie a sua disposizione. Con centinaia di migliaia di agenti a tempo pieno, il suo apparato di servizi segreti è “quasi certamente il più grande del mondo”, ha affermato il Comitato per l’intelligence e la sicurezza del parlamento britannico.

Quel numero è apparentemente aumentato da migliaia e migliaia di espatriati cinesi, ricercatori ospiti , studenti e uomini d’affari che forniscono i loro servizi inviando informazioni in patria – o che sono costretti a fare spionaggio dalle autorità di intelligence cinesi.

Una legge sui servizi segreti entrata in vigore nel 2017 stabilisce che “qualsiasi organizzazione o cittadino deve sostenere, assistere e cooperare con lavoro di intelligence statale, secondo la legge. Ciò significa che lo Stato può richiedere a qualsiasi cittadino o azienda cinese di collaborare con i servizi di intelligence. Si tratta essenzialmente di una licenza per lo spionaggio illimitato.

Negli Stati Uniti, la Cina è stata a lungo vista come una minaccia, con l’FBI che ne aveva evidenziato i pericoli già nel 2005. In questi giorni, le forze di polizia federali degli Stati Uniti mantengono un sito web chiamato “The China Threat”.

Ogni 12 ore l’FBI apre una nuova indagine su un caso di spionaggio. Negli ultimi due decenni, gli agenti cinesi hanno rubato enormi quantità di dati dagli Stati Uniti.

Sul sito dell’FBI è possibile scorrere numerosi manifesti “Wanted” con i volti di giovani uomini e donne sospettati di essere responsabili di attacchi informatici contro aziende, agenzie governative e centri di ricerca effettuati per conto del Ministero cinese della Sicurezza di Stato o l’esercito cinese, noto come Esercito popolare di liberazione.

Il sito web contiene anche nomi e foto di funzionari pubblici cinesi presumibilmente responsabili di inondare Internet globale con notizie false e di perseguitare digitalmente i dissidenti in Occidente.La strategia di “naming and shaming” perseguita da parte degli Stati Uniti dovrebbe fungere da deterrente, ma finora sembra aver avuto scarso effetto.

Al contrario: i cyber-gruppi cinesi sembrano sviluppare ulteriormente le proprie competenze e diventare più professionali. La società americana di sicurezza informatica Mandiant ritiene che dietro le autorità cinesi ci siano ben 29 gruppi classificati come Advanced Persistent Threats (APT), una denominazione che gli esperti assegnano ai più pericolosi. pericolosi attori malintenzionati sul web.

Anche i metodi sono stati perfezionati: da anni i cyberattaccatori cinesi sono noti per semplici campagne di phishing, con le quali malware vengono installati sui computer non appena l’utente clicca, ad esempio, su un link inviato via e-mail. Oggi, però, i gruppi cinesi si sono rivolti a metodi più sofisticati, come prendere di mira i punti deboli dei server, e impiegano un’enorme energia per coprire le proprie tracce.

Tuttavia, il pericolo dello spionaggio cinese continua ad essere percepito dall’opinione pubblica come meno acuto rispetto a quello di altre potenze. Molti vedono nella Russia la minaccia principale, in particolare dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022. Michael Brand, un politico del centro-destra cristiano-democratico (CDU), che si concentra sulle questioni relative ai diritti umani, afferma tuttavia: “La Cina totalitaria e aggressiva è la più grande minaccia del 21° secolo”.

Pochissimi cinesi in esilio, ben consapevoli che la portata di Pechino si estende alla Germania, sono disposti a parlare apertamente. Temono che ciò possa peggiorare la repressione che molti di loro già sperimentano.

La rete di “stazioni di polizia” informali all’estero gestita dalla Cina in più di 50 paesi del mondo, compresa la Germania, mostra fino a che punto la Repubblica popolare è disposta a spingersi. I rapporti di una ONG hanno portato alla luce la rete nel 2022.

Secondo i cinesi, le strutture sarebbero state istituite semplicemente per assistere gli espatriati cinesi nelle necessità burocratiche. Ma i funzionari della sicurezza tedeschi hanno avvertito che potrebbero essere utilizzati per “spiare e influenzare la diaspora cinese”.

Il responsabile di una presunta “stazione di polizia” vicino a Monaco dice al telefono che si è trattato di un enorme malinteso. Dice che avrebbe voluto solo aiutare i cinesi residenti in Baviera a rinnovare la loro patente durante la pandemia, poiché era impossibile per le persone tornano a casa per occuparsi di tali questioni. Riguardo allo spionaggio o alla repressione, dice: “Come potrei avere tempo per questo? Lavoro giorno e notte. Credi che io abbia aperto un ristorante per spiare i miei ospiti o i miei connazionali?»

Finora le “stazioni di polizia” cinesi all’estero non hanno portato ad alcun atto d’accusa in Germania. Negli Stati Uniti, invece, l’FBI ha arrestato due uomini che si ritiene abbiano raccolto segretamente informazioni su un attivista per i diritti umani con radici cinesi.