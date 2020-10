Papa Francesco crea tredici nuovi cardinali, tra cui nove elettori. Alcuni di loro sono frati preti di strada

Papa Francesco crea 13 nuovi cardinali, nove dei quali elettori. Preti di strada che arrivano da tutti i continenti, fatta eccezione per la Oceania

Tra i nuovi cardinali, fra Mauro Gambetti, 55 anni, Custode del Sacro Convento di Assisi. Significativa anche la creazione a cardinale del “prete dei rom” Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, e del parroco di Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva a Roma Enrico Feroci, 80 anni, già direttore della Caritas di Roma e attualmente segretario della Commissione Episcopale per le Migrazioni della Cei e vescovo delegato Migrantes della Conferenza Episcopale Toscana.

Nuova porpora anche per il predicatore della Casa Pontificia padre Raniero Cantalamessa, 86 anni, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Come per l’arcivescovo di Santiago del Cile, il cappuccino Celestino Aos Braco, 75 anni.

Saranno creati cardinali anche monsignor Marcello Semeraro, neo prefetto della Congregazione dei Santi al posto del cardinale Angelo Becciu, e monsignor Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi. La Curia romana quindi vede “diminuire” il suo peso nella Chiesa.

Significativa anche la porpora allo statunitense Wilton D. Gregory, 73 anni, arcivescovo di Washington, primo cardinale di colore degli Usa. Porpora anche a monsignor Antoine Kambanda, 62 anni, arcivescovo di Kigali in Rwanda, a monsignor Josè F. Advincula, 68 anni, arcivescovo di Capiz nelle Filippine e al vicario apostolico di Brunei Cornelius Sim, 69 anni.

Tra i non elettori, oltre a Feroci e Cantalamessa, anche il vescovo emerito di San Cristobal de Las Casas in Messico Felipe Arizmendi Esquivel, 80 anni, e il nunzio Silvano M. Tomasi, 80 anni.

Attualmente i cardinali sono 219, di cui 120 hanno diritto di voto in un eventuale Conclave, escludendo Becciu, dimessosi dai diritti e dalle prerogative del cardinalato (mantenendo però il titolo).

Concistoro di 232 cardinali

Con il Concistoro annunciato domenica, il settimo di Bergoglio , i cardinali diventeranno 232, di cui elettori 128 (il 12 novembre compirà 80 anni l’arcivescovo emerito di Washington Donald W. Wuerl).

Il numero degli elettori supera il limite massimo di 120 stabilito da Paolo VI, limite però superato anche dai predecessori di Francesco. Inoltre nel giro di un anno e mezzo tornerà’ a “regime” con il raggiungimento degli 80 anni di età di 9 cardinali, tra il 2021 e i primi mesi del 2022.

La componente più nutrita resta quella composta dai cardinali italiani, 22, seguita da quella statunitense, 9. (Fonte: Agi)