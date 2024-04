Sanzioni degli Stati Uniti a esponenti e sostenitori della linea dura in Israele.

Hanno colpito un importante alleato del ministro della sicurezza nazionale di estrema destra israeliano e a due enti che hanno raccolto fondi per uomini israeliani accusati di atti di violenza da parte dei coloni.

Le sanzioni sono rivolte contro coloro che Washington accusa di un’escalation di violenza nei territori occupati da Israele. in Cisgiordania.

Le sanzioni, oltre a quelle già imposte quest’anno a cinque coloni e due avamposti non autorizzati, sono l’ultimo segnale della crescente frustrazione degli Stati Uniti nei confronti delle politiche del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Le ultime misure, che congelano tutti i beni statunitensi detenuti dalle persone prese di mira e in generale impediscono agli americani di trattarli, hanno colpito due organizzazioni che hanno lanciato campagne di raccolta fondi per sostenere i coloni accusati di violenza e presi di mira da precedenti sanzioni, ha affermato il Dipartimento del Tesoro in una nota.

Le mosse dell’amministrazione Biden contro i coloni israeliani hanno sconvolto i membri di destra della coalizione di governo di Netanyahu che sostengono l’espansione degli insediamenti ebraici e, in ultima analisi, l’annessione della Cisgiordania, dove i palestinesi immaginano un futuro stato.

Arrivano mentre la complessa relazione tra Washington e il suo alleato Israele è messa alla prova dalla guerra a Gaza e mentre l’amministrazione Biden esorta Israele a mostrare moderazione nel rispondere agli attacchi di ritorsione da parte dell’Iran.

Washington ha sanzionato Ben-Zion Gopstein, fondatore e leader del gruppo di destra Lehava, che si oppone all’assimilazione ebraica con i non ebrei e si agita contro gli arabi in nome della religione e della sicurezza nazionale. Gopstein ha detto che Lehava ha 5.000 membri.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha detto che i membri del gruppo si sono impegnati in “violenze destabilizzanti che hanno colpito la Cisgiordania”.

“Sotto la guida di Gopstein, Lehava e i suoi membri sono stati coinvolti in atti o minacce di violenza contro i palestinesi, spesso prendendo di mira aree sensibili o instabili”, ha detto Miller in una nota, avvertendo di ulteriori passi se Israele non adotta misure per prevenire attacchi estremisti in mezzo un’escalation di violenza in Cisgiordania negli ultimi giorni.

L’Unione Europea ha anche dichiarato di aver accettato di adottare sanzioni contro Lehava e altri gruppi legati ai coloni violenti.

Gopstein, la figura israeliana più importante presa di mira dalle sanzioni statunitensi, è uno stretto collaboratore e ha legami familiari con il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che vive lui stesso in un insediamento in Cisgiordania.

Ben-Gvir, come Gopstein, era un discepolo del defunto Meir Kahane, un rabbino ultranazionalista il cui movimento Kach era elencato da Washington come organizzazione terroristica globale.

Ben-Gvir ha criticato quelle che ha definito molestie contro Lehava e “i nostri cari coloni che non si sono mai impegnati nel terrorismo né hanno fatto del male a nessuno”, etichettando le accuse contro di loro una “diffamazione di sangue” da parte di gruppi palestinesi e anarchici.

“Chiedo ai paesi occidentali di smettere di cooperare con questi antisemiti e di porre fine a questa campagna di persecuzione contro i coloni sionisti pionieristici”, ha detto Ben-Gvir in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio.

Dalla guerra in Medio Oriente del 1967, Israele ha occupato la sponda occidentale del fiume Giordano, che i palestinesi vogliono come centro di uno stato indipendente. Ha costruito lì insediamenti ebraici che la maggior parte dei Paesi ritiene illegali. Israele lo contesta e cita legami storici e biblici con la terra.

Un’entità presa di mira venerdì, il Mount Hebron Fund, ha lanciato una campagna di raccolta fondi online che ha raccolto 140.000 dollari per il colono Yinon Levi, dopo che era stato sanzionato il 1° febbraio per aver guidato un gruppo di coloni che avevano aggredito civili palestinesi e beduini, bruciato le loro campi e distrutto le loro proprietà.