Aiuti all’ Ucraina (e Israele e Taiwan): quale è stato il percorso seguito dallo speaker (presidente) della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Mike Johnson, per passare da una opposizione decisa alla ricorca di un ampio sostegno bipartisan, che ha portato alla approvazione di un pacchetto da 95 miliardi di dollari?

La decisione di Johnson è stata, Catie Edmondson sul New York Times, il culmine di un notevole arco personale e politico per il repubblicano della Louisiana.

Inizialmente, Johnson si era opposto agli sforzi volti a finanziare lo sforzo bellico di Kiev.

Poi si è convertito: “Penso che Vladimir Putin continuerebbe a marciare attraverso l’Europa se gli fosse permesso”.

Johnson è un cristiano evangelico, e questo può avere influito sulla sua svolta.

Johnson ha attribuito in parte la sua svolta ai briefing dell’intelligence che ha ricevuto, un’affermazione sorprendente da parte di un leader di un partito che ha abbracciato la profonda sfiducia dell’ex presidente Donald J. Trump nei confronti della comunità dell’intelligence.

“Credo davvero alle informazioni”, ha detto Johnson. “Penso che Vladimir Putin continuerebbe a marciare attraverso l’Europa se gli fosse permesso. Penso che la prossima volta potrebbe andare nei Paesi Baltici. Penso che potrebbe avere una resa dei conti con la Polonia o con uno dei nostri alleati della NATO”.

Uno dei briefing di maggior impatto, è avvenuto a febbraio nello Studio Ovale, quando i leader del Congresso si sono incontrati con Biden per discutere dei finanziamenti governativi e degli aiuti per l’Ucraina. In quell’incontro, racconta Catie Edmondson, William Burns, direttore della CIA. e altri alti funzionari della sicurezza nazionale cercarono di far capire a Johnson quanto rapidamente l’Ucraina stesse esaurendo le munizioni e quanto terribili sarebbero state le conseguenze se le sue difese aeree non fossero più rinforzate dalle armi americane.

GLI AIUTI ALL’UCRAINA

In aggiunta alla difficile situazione di Johnson, si è trovato gravemente fuori passo rispetto agli altri tre leader del Parlamento, in particolare il senatore Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky, che ha sostenuto apertamente il rafforzamento di Kiev e lo ha visto come una parte fondamentale della sua eredità.

Più o meno nello stesso periodo, Johnson iniziò – prima in privato, poi ad alta voce – a dire agli alleati che si sarebbe assicurato che gli Stati Uniti inviassero finanziamenti a Kiev.

“Penso che abbia sempre capito l’importanza di questo e creda nell’importanza di questo”, ha detto il deputato Mike Lawler, repubblicano di New York. “La funzione del relatore è cercare di creare consenso, e penso che lui volesse trovare consenso all’interno della conferenza. Sfortunatamente, ci sono alcune persone che semplicemente non sono disposte a scendere a compromessi.

In un piccolo incontro con i legislatori, Johnson “ha chiarito che se non avessimo portato a termine tutto ciò in aprile, potrebbe essere troppo tardi per l’Ucraina”, ha detto il rappresentante Don Bacon, repubblicano del Nebraska. Anche la pazienza tra i repubblicani politicamente vulnerabili che volevano votare a sostegno dell’Ucraina si stava esaurendo.

LA REAZIONE DELLA DESTRA REPUBBLICANA

Quando ha accettato di avanzare un pacchetto di aiuti, ha dovuto fare i conti con un’ondata di rabbia da parte della sua famiglia politica – l’ala destra della conferenza repubblicana – i cui membri hanno accusato Johnson di tradirli e lo hanno ripetutamente esortato a cambiare rotta. .

La scorsa settimana, in una scena accesa nell’ultima fila dell’aula della Camera, un gruppo di estremisti ha circondato l’oratore e lo ha esortato a vincolare il pacchetto di aiuti esteri a rigorose misure anti-immigrazione.

Johnson si è ribellato e ha detto loro che era seriamente preoccupato per la capacità dell’Ucraina di tenere a bada la Russia senza l’aiuto degli Stati Uniti.

L’approvazione del pacchetto di aiuti ha scatenato una nuova ondata di furia tra gli estremisti. La deputata Marjorie Taylor Greene della Georgia, che sta guidando la campagna per estromettere Johnson, ha promesso che più repubblicani si sarebbero schierati al suo fianco.