Aiuti a Ucraina e Israele, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, con ampio sostegno bipartisan, ha approvato un pacchetto da 95 miliardi di dollari.

La legge stanzia 60,84 miliardi di dollari per il conflitto in Ucraina, inclusi 23 miliardi di dollari per ricostituire armi, scorte e strutture statunitensi; 26 miliardi di dollari per Israele, inclusi 9,1 miliardi di dollari per bisogni umanitari, e 8,12 miliardi di dollari per l’Indo-Pacifico, compresa Taiwan.

Il pacchetto include anche una misura che include la minaccia di vietare l’app di social media di proprietà cinese TikTok e il potenziale trasferimento dei beni russi sequestrati in Ucraina.

Ora la legge va al Senato che è a maggioranza democratica e poi alla firma del presidentw Biden.

Gli Usa forniranno assistenza militare a Ucraina, Israele e Taiwan,

È stato un capolavoro di abilità politica del portavoce della Camera, il repubblicano Mike Johnson, che però ora rischia la vendetta della estrema destra del suo partito.

La votazione si è tenuta nel giorno di sabato 20 aprile, cosa molto rara per il Parlamento americano.

Il pacchetto da 95 miliardi di dollari per aiutare alleati stranieri, notano Marianna Sotomayor e Maegan Vazquez sul Washington Post, dimostra un ampio sostegno al ruolo dell’America nel mondo e una scelta rischiosa da parte del presidente Mike Johnson (R-La.), il cui fianco di estrema destra sta minacciando di estrometterlo.

Johnson questa settimana ha scelto di ignorare le minacce da parte dei membri intransigenti della sua litigiosa maggioranza e di portare avanti la misura che include i finanziamenti all’Ucraina mentre lotta per combattere un’invasione russa di due anni.

All’indomani del voto, la deputata Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) – che si era impegnata a espellere Johnson dalla carica di portavoce se avesse avanzato gli aiuti all’Ucraina – non è intervenuta. Ha detto ai giornalisti che spera che i colleghi subiscano una reazione negativa da parte degli elettori mentre sono in pausa questa settimana e che prendano in considerazione l’idea di unirsi allo sforzo di estromettere l’oratore al loro ritorno a Washington.

“Mike Johnson è un’anatra zoppa… ha finito”, ha detto in seguito ai giornalisti, come riporta Reuters che alla notizia dedica un lungo servizio a firma di Richard Cowan, Moira Warburton e Patricia Zengerle.

Si prevede che il Senato prenderà in considerazione le misure di aiuto estero all’inizio della settimana, martedì, e il presidente Biden dovrebbe firmare il pacchetto.

Il passaggio degli aiuti all’Ucraina rappresenta anche un grave smacco per l’ex presidente Donald Trump. Trump ha a lungo criticato l’Ucraina, simpatizzando ripetutamente con il leader russo Vladmir Putin. Ha spinto a trasformare gli aiuti all’Ucraina in un prestito, spingendo i repubblicani a includere un requisito di prestito nella legislazione di sabato, con alcune avvertenze.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha espresso i suoi ringraziamenti, affermando che i legislatori statunitensi si sono mossi per mantenere “la storia sulla strada giusta”.

“Il vitale disegno di legge sugli aiuti degli Stati Uniti approvato oggi dalla Camera impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia e migliaia di vite e aiuterà entrambe le nostre nazioni a diventare più forti”, ha detto Zelenskiy su X.

L’amministrazione Biden sta già finalizzando il prossimo pacchetto di assistenza per l’Ucraina in modo da poter annunciare la nuova tranche di aiuti subito dopo che il disegno di legge diventerà legge, al fine di soddisfare le urgenti esigenze dell’Ucraina sul campo di battaglia, ha detto un funzionario della Casa Bianca.

La Camera ha inoltre approvato a stragrande maggioranza un finanziamento di 26 miliardi di dollari per Israele, che comprende 9 miliardi di dollari in aiuti umanitari, alcuni dei quali saranno destinati a Gaza, durante le votazioni di sabato. La mossa arriva pochi giorni dopo che Israele ha effettuato un attacco contro l’Iran come rappresaglia per i missili e i droni lanciati dall’Iran lo scorso fine settimana.



Il voto di sabato, in cui gli aiuti a Israele sono stati approvati con un voto di 366-58, ha visto all’opposizione 37 democratici e 21 repubblicani.

Alcuni repubblicani intransigenti, che esprimono una forte opposizione a ulteriori aiuti all’Ucraina, sostengono che gli Stati Uniti non possono permetterseli, dato il crescente debito nazionale di 34mila miliardi di dollari.

Nel frattempo, il voto della Camera hanno messo in mostra alcune crepe in quello che generalmente è un solido sostegno a Israele all’interno del Congresso. Negli ultimi mesi i democratici progressisti hanno espresso rabbia nei confronti del governo israeliano e della sua condotta nella guerra a Gaza.