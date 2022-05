Putin ha il cancro? Si parla di un intervento... Intanto punta ai prossimi due mandati

Nelle ultime settimane si sono diffuse voci sempre più insistenti sulle cattive condizioni di salute di Vladimir Putin, sembra che presto dovrà sottoporsi a un intervento per cancro. Il leader russo, 69 anni, è in carica da venti anni e l’anno scorso ha firmato una legge che gli consente di correre per altri due mandati di sei anni: nel 2024 e nel 2030. Secondo quanto riportato dal Mirror, il presidente russo ha modificato le leggi del paese in modo da poter rimanere al potere almeno fino al 2036 e si pensa sia improbabile che si dimetta.

Putin e i prossimi mandati

Sarah Whitmore, esperta di politica interna russa alla Oxford Brookes University, ha spiegato cosa accadrebbe se Putin ancora in carica morisse improvvisamente. Ad assumere automaticamente il potere sarebbe il Primo Ministro Mikhail Mishustin. In ogni caso, per decidere un successore entro tre mesi dovrà essere organizzata un’elezione.

Non è chiaro chi potrebbe essere il successore in quanto Putin non ne ha mai parlato pubblicamente ma sarebbe una figura che continuerà a mantenere la sopravvivenza del regime.

Putin e la malattia

E’ stato ipotizzato il nome del fedele ministro della Difesa, Sergei Shoigu. Negli ultimi anni è stato una figura di alto profilo, soprattutto dopo l’invasione dell’Ucraina. Whitmore parlando del potenziale successore ha detto che potrebbe essere “un volto noto, popolare e accettato come Shoigu.”Oppure potrebbe essere qualcuno come Putin che quando è stato eletto, all’epoca era uno sconosciuto”. Il Cremlino non ha rilasciato commenti ma ha sempre smentito che Putin sia malato. Whitmore ha dichiarato: “Sono un po’ scettica sul fatto che se avesse seri problemi di salute lo sapremmo. E anche se li avesse ciò non significa che non possa andare avanti ancora per anni”.