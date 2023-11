Se Putin morisse, cosa succederebbe a Mosca? Se lo chiedono in molti in Russia e nel mondo: ecco alcune ipotesi di risposta e un elenco di possibili candidati alla successione.

Il primo ministro diventerebbe automaticamente il leader della Russia ad imterim, ma ci sono alcuni nomi importanti che potrebbero prendere il posto di Putin.

Cancro alla tiroide, morbo di Parkinson, lebbra o declino in seguito a un ictus: sono solo alcuni dei molti disturbi non dimostrati che si dice abbiano afflitto il leader russo negli ultimi anni.

Proprio questa settimana, il Cremlino è stato costretto a smentire le voci secondo cui Vladimir Putin avrebbe avuto un arresto cardiaco nella sua camera da letto, mesi dopo essere stato costretto a negare che si fosse sporcato.

Da quando ha preso in mano le redini del potere nel 1999, Putin si è affermato come uno dei politici più pericolosi della storia moderna, con un controllo quasi vicario sulla Russia.

Il suo attuale mandato scadrà l’anno prossimo, ma in base a modifiche radicali alla costituzione introdotte nel 2020, potrebbe governare la Russia fino al 2036.

Tuttavia, dopo l’invasione dell’Ucraina e la perdita di decine di migliaia di soldati, le conseguenze del suo azzardo militare hanno fatto emergere per la prima volta le crepe della sua leadership ventennale. Si è anche speculato sul fatto che l’anziano tiranno stia perdendo la salute e che il futuro della Russia sia incerto dopo la sua morte.

A giugno ha affrontato la più grande minaccia alla sua presa di potere, dopo che il suo ex alleato Yevgeny Prigozhin ha organizzato una ribellione armata e ha invitato le sue forze a marciare su Mosca per spodestare il comando militare russo.

Un tempo conosciuto come “il cuoco di Putin”, Prigozhin ha goduto di grande influenza dopo l’invasione dell’Ucraina in quanto proprietario del battaglione militare privato Wagner. Le sue crescenti critiche alla leadership militare lo hanno reso una minaccia plausibile per il regime di Putin, che ha giurato dure conseguenze per il suo “tradimento” e ” slealtà”.

Solo due mesi dopo il suo ammutinamento interrotto, Prigozhin è morto in circostanze misteriose mentre era a bordo di un aereo in volo tra Mosca e San Pietroburgo.

Sebbene questa drammatica opposizione alla leadership russa sia stata prontamente repressa, ha posto interrogativi sul futuro della leadership del Paese e su chi sia in grado di sostituire il suo leader autoritario.

A differenza di altri dittatori nel corso della storia, la famiglia di Putin non è in corsa per sostituirlo e si conoscono pochissimi dettagli sul loro rapporto con il presidente.

Famosamente riservato sulla sua vita privata, il suo matrimonio trentennale con l’assistente di volo Lyudmila Shkrebneva si è concluso con un divorzio nel 2013, tra le speculazioni sulla sua relazione extraconiugale con la ginnasta in pensione Alina Kabaeva.

Non si sa quanti figli abbia avuto dopo la rottura del matrimonio, ma con la Shkrebneva ha avuto due figlie, Maria Vorontsova, 36 anni, e Katerina Tikhonova, 35 anni.

Durante una delle sue rare interviste personali nel 2015, ha detto delle sue figlie: “Le mie figlie vivono in Russia e hanno studiato solo in Russia, sono orgoglioso di loro”, ha detto. “Parlano correntemente tre lingue straniere. Non parlo mai della mia famiglia con nessuno”.

Se Putin dovesse morire o dimettersi improvvisamente, il Consiglio della Federazione russa ha 14 giorni per indire elezioni presidenziali anticipate. Se non agisce, le indirà la Commissione elettorale centrale, mentre il primo ministro Mikhail Mishustin fungerà da presidente ad interim.

Tuttavia, alcuni lo considerano un’opzione improbabile per una collocazione permanente, data la sua mancanza di popolarità presso la cerchia ristretta di “yes men” di Putin.

Secondo la BBC, Mishustin ha avuto il “non invidiabile compito di salvare l’economia, ma ha poca voce in capitolo” sulla guerra tra Russia e Ucraina, e fonti vicine al Cremlino hanno detto che non era a conoscenza delle intenzioni di Putin di un’invasione su larga scala.

Parlando all’Independent, il dottor Mark Galeotti ha dichiarato che: “Costituzionalmente, nel caso il presidente dovesse morire o essere inabile, assumerebbe il ruolo di presidente in carica. È una classica scelta da tecnocrate. Potrebbe succedere, ma ci sono altri candidati che potrebbero riempire la stessa posizione”.

Conosciuto come uno dei più stretti alleati di Putin, Dmitry Medvedev è stato indicato come uno dei suoi potenziali successori. In precedenza ha ricoperto il ruolo di presidente dal 2008 al 2012, prima di farsi da parte in quello che si è poi rivelato essere un accordo preordinato.

Un tempo considerato dall’Occidente come una voce moderata all’interno del Cremlino, ha sviluppato la reputazione di poliziotto cattivo di Putin, riferendosi agli ucraini come “scarafaggi” e facendo minacce sempre più bellicose legate alle armi nucleari”.

L’ex professore di legge ha ricoperto il ruolo di primo ministro dal 2012 al 2020, prima di diventare vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia.

Nel corso degli anni, tuttavia, si ritiene che il suo ruolo subalterno a Putin abbia indebolito la sua capacità di consolidare il potere tra l’élite russa.

Tra gli altri nomi citati per prendere il timone della leadership c’è quello di Sergei Kiriyenko, che dal 2016 ricopre il ruolo di primo vice capo di Stato Maggiore ed è noto per essere un membro della cerchia più stretta di Putin.

Grazie al suo coinvolgimento nei territori ucraini recentemente annessi, si ritiene che abbia contatti quotidiani con il presidente e che mantenga buoni rapporti con tutti i principali esponenti dell’élite politica russa.

Tuttavia, il dottor Galeotti ha dichiarato che egli non ha la minima possibilità di salire alla ribalta della politica russa, ma che è più adatto come operatore “dietro le quinte”.

Data l’umiliante traiettoria della guerra in Ucraina, Sergei Shoigu non è più una scelta probabile per essere annunciato come successore di Putin, nonostante la sua posizione come uno degli uomini più influenti della Russia. Il ministro della Difesa era stato votato come il politico più popolare dopo Putin ed è noto per la sua vicinanza al riservatissimo leader, con cui spesso trascorre le vacanze estive.

“Prima dell’invasione, avrei detto assolutamente Shoigu, ma la sua reputazione è stata macchiata dall’invasione”, ha detto il dottor Galeotti.

“Ha ancora un livello relativamente alto di sostegno e fiducia da parte dell’opinione pubblica, ed è un operatore fenomenale dietro le quinte. I giorni in cui avrebbe potuto essere presidente potrebbero essere finiti, ma come regista dietro le quinte potrebbe ancora essere molto influente”.

Segretario del Consiglio di sicurezza russo, Patrushev conosce Putin da quando lavoravano insieme nel KGB ed è stato uno dei principali strateghi delle invasioni dell’Ucraina del 2014 e del 2022.

Secondo quanto riferito, il 71enne è “una delle poche figure che Putin ascolta”, mentre anche suo figlio Dmitry è stato indicato come potenziale successore di Putin, data la sua posizione di ministro dell’Agricoltura.

Tra le altre proposte figurano il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, l’ex guardia del corpo Alexei Dyumin e il capo dello staff Dmitry Kozak.

“Dovrà essere qualcuno in grado di creare una coalizione, che sia accettabile sia per i tecnocrati che per l’élite della sicurezza”, ha detto Galeotti. “Molto probabilmente non sarà uno dei grandi capi, proprio per la necessità di costruire una coalizione”.

“Penso che in realtà il sistema russo affronterà la crisi in modo abbastanza rapido e veloce e vedremo la prossima élite politica cercare di porre fine alla guerra in Ucraina e al conflitto con l’Occidente. Putin diventerà molto probabilmente il capro espiatorio di tutto ciò che non va”.