Ucraina, Mosca e Kiev: “Negoziati al momento sono sospesi”. Putin: “Suicidio energetico dell’Occidente”

Ucraina e Russia su una cosa concordano: al momento i negoziati sono chiusi.

“I colloqui tra Mosca e Kiev attualmente non si stanno svolgendo in alcuna forma”, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Concetto ribadito con parole diverse ma con significato uguale dal consigliere presidenziale e negoziatore ucraino, Mikhailo Podolyak: “Attualmente il processo negoziale è sospeso: dopo l’incontro di Istanbul non ci sono stati cambiamenti, nessun progresso”.

“La Federazione Russa – le parole del negoziatore ucraino – resta ancora sulle sue posizioni stereotipate. Ma ogni guerra finisce al tavolo delle trattative, e questo processo sarà moderato da Zelensky”.

Le parole del presidente russo Vladimir Putin

“La Russia approfitti delle decisioni caotiche dell’Occidente”, dice il presidente Putin. E ancora, parlando con gli imprenditori petroliferi russi: “I Paesi dell’Ue attuano sanzioni contro la Federazione russa sotto la pressione degli Stati Uniti e questo provoca danni alle proprie economie, con l’aumento del prezzo del petrolio sui mercati a ritmo vertiginoso. Cercano di dare la colpa a noi per questa inflazione energetica, ma l’Occidente sta cercando di coprire i suoi errori sistematici”.

Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolaj Patrushev: “L’Occidente vuole un regime sotto il suo controllo in Russia”

Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolaj Patrushev ha accusato l’Occidente di voler creare le condizioni “per l’instaurazione di un regime sotto il suo controllo in Russia, così come ha già fatto in Ucraina e in altri Stati”. Lo riporta l’agenzia si stampa russa Interfax.