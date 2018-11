Negli Stati Uniti si vota per le elezioni di metà mandato. Si rinnovano tutti i 435 seggi della Camera, 35 seggi del Senato e 36 governatori.

Nonostante siano molto meno mediatiche di quelle presidenziali, le elezioni di metà mandato (midterm, in inglese) sono da sempre un momento cruciale per l’amministrazione in carica, che quasi sempre perde seggi in favore del partito avversario. Negli ultimi mesi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cercato di concentrare il dibattito pubblico su temi come la nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema e la sicurezza dei confini, ma come sempre i risultati elettorali saranno interpretati, almeno in parte, come un referendum sul presidente più divisivo della storia americana recente.

Le previsioni dei media statunitensi danno i Democratici favoriti per riprendere il controllo della Camera, e i Repubblicani favoriti per consolidare quella al Senato. Ma quelle per il Congresso sono in realtà 470 competizioni diverse, e come tali sono molto difficili da pronosticare.

Per la diretta, seguite qui sotto.

DIRETTA SKY NEWS

DIRETTA NBC12

DIRETTA FOX26