WASHINGTON – Il presidente americano, Donald Trump, chiede in prestito al Guggenheim di New York un dipinto di Vincent Van Gogh del 1888, Landscape with snow (Paesaggio con neve), per personalizzare l’arredamento dell’appartamento privato alla Casa Bianca. E in risposta si vede offrire un wc d’oro massiccio dell’artista contemporaneo italiano Maurizio Cattelan dal titolo America.

Il wc di Cattelan, non solo opera d’arte ma un water perfettamente funzionante, è rimasto esposto al Guggenheim per un anno e i visitatori sono stati anche incoraggiati ad usarlo. Ora la mostra è terminata e l’opera è disponibile, “se il presidente e la first lady hanno interesse ad installarla alla Casa Bianca”, ha scritto in una mail ottenuta dal Washington Post la curatrice del museo, Nancy Spector.

L’artista “vorrebbe offrirla alla Casa Bianca per un prestito a lungo termine”, ha scritto ancora Spector, che in passato è stata critica nei confronti di Donald Trump.

Quella di Cattelan è un’opera di grande successo: “Oltre centomila persone hanno atteso con pazienza in fila” per poterla usare, ha scritto lo scorso hanno la stessa curatrice in un blog del museo. America è stata descritta dai critici come una acuta satira contro gli eccessi della ricchezza negli Stati Uniti. L’oro necessario per realizzarla, secondo alcune stime, è costato circa un milione di dollari.

Non è dato sapere come Trump abbia reagito all’offerta, alla quale tuttavia, scrive ancora il Washington Post, la Casa bianca non ha risposto.